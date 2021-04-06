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蔡英文存款1年增加407萬元　林佳龍身家近3億⋯最新財產申報曝光

▲民進黨中常會——蔡英文、林佳龍之一▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍、蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

監察院6日上午公布最新一期172期廉政專刊，總統蔡英文存款在近1年內增加407萬3131元；而近日提出請辭的交通部長林佳龍夫婦共申報存款1億5003萬3572元，有價證券1億3447萬8290元，現金35萬元，兩人身家近3億元，且2年內存款還增加了2452萬3948元。

根據監察院廉政專刊指出，此次申報日為2020年11月1日，蔡英文共有2筆土地，存款為5284萬7068元，有價證券為正中企業股份有限公司股票，申報總價413萬6370元，另外還有投資北市中山區中山北路的東道有限公司110萬元，與租金債權每月9萬元。

信託財產部分，蔡英文共有4筆土地，分別在北市松山區延壽段1小段、北市松山區寶清段1小段、北市大安區大安段2小段、新北市永和區四維段，2筆建物分別在北市大安區大安段2小段與新北市永和區四維段。

距離蔡英文上次申報日為2019年11月15日，除了存款從4877萬3937元，其中包含用來支付中選會總統大選選舉保證金的1500萬元本票，增加至5284萬7068元之外，其他幾乎沒有變動。

而林佳龍與夫人廖婉如申報土地1筆、建物2筆，都位於台北市中山區，還有一台登記在廖婉如名下的TOYOTA RAV4汽車，現金35萬元，存款為1億5003萬3572元，有價證券1億3447萬8290元，廖婉如也申報2件價值9萬元的珠寶，10筆保單。信託部分，共1筆位在台中市西區的土地，建物2筆，另股票559萬2940元。

比對林佳龍2019年3月18日申報的資料，林佳龍現金部分增加5萬元，存款也從1億2550萬9624元增加至1億5003萬3572元，2年增加近2452萬3948元，不過有價證券則從1億4396萬0110元降至1億3447萬8290元。

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