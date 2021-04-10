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老三寶直直撞進400年古蹟！　門板噴飛「柱子屋頂3秒全塌」影片曝

▲▼ 南韓三寶撞爛400年古蹟。（圖／翻攝自YouTube／최석태 방송 CST-TV）

▲ 大門坍塌揚起大量塵土。（圖／翻攝自YouTube／최석태 방송 CST-TV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓大田上月發生一起離譜案件，一名高齡70多歲的駕駛疑似因不諳路況，在彎道上竟未轉彎，直直撞上擁有400多年歷史的古蹟，木製的大門瞬間坍塌，屋瓦下陷，揚起大量塵土，畫面相當驚人，全被後方車輛行車紀錄器拍下。

綜合韓媒報導，一名70多歲駕駛3月29日下午近4時開著一輛黑色轎車，行經大田東區佳陽洞的尤庵史蹟公園，在上坡路段未依車道左轉，而是直接撞上古蹟大門正中央。

影片中可見，這輛車先是撞飛木門門板，接著屋瓦開始向下塌陷，就連柱子也應聲倒下，大門約2/3都化為大量塵土，完全覆蓋住車輛，過程僅短短3秒鐘。當時古蹟大門外還站著幾名路人，見狀都嚇得趕緊逃跑。

綜合韓媒報導，這起事件造成駕駛、車上一名乘客及二名路人受傷，馬上送醫治療。駕駛接受調查時宣稱，當時車輛不受控制，才會發生意外。警方正朝操作失當方向偵辦。

尤庵史蹟公園為17世紀儒學家宋時烈篤學之地，距今經過400多年，於1991年至1997年翻修，成為全新的史蹟公園，保留重要歷史價值文化遺產，也是附近居民休閒娛樂的場所，被撞毀的大門現已展開重建。

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