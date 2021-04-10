北韓推遠距教學　官員拖10月零進展…金正恩暴怒「直接處決」！

▲北韓去年6月推動遠距教學至今未取得任何進展，金正恩下令處決負責人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓為因應新冠疫情爆發，政府推動《遠距教育法》並於2020年6月成立了高等教育省下轄的特別執行委員會，由某朴姓部長擔任委員長，20多名大學教授擔任委員。現有韓媒報導，由於委員會成立至今遠距教學仍未有成果，朴姓部長已於3月中旬遭金正恩處決。

根據南韓《Daily NK》報導，北韓消息人士透露，《遠距教育法》特別執行委員會未實現任何成果，會議中不斷出現詆毀黨中央政策的情形，將於4月份接受為期1個月的黨級檢討，以果斷更動組織人員與擴大委員會規模。據悉，擔任委員長的50餘歲朴姓部長已於3月中旬遭處決，其他委員正在接受思想檢查。

據悉，委員會去年6月成立以來，每周只舉行1次形式上的視訊會議，初期曾提報遠距教學所需的設備不足等問題，但卻反覆受到上級「黨中央那邊還沒有動靜，先等等吧」的回應。對此，朴某在委員們齊聚一堂的場合公開表露不滿稱，「不懂為什麼要制定法令、搞出這個組織，還把忙碌的大學教授叫來，執行遠距教學需要很長的時間，還不如多培訓教師、講師，將他們送到教育環境落後的地區。」

朴某在遭上級無視後，每次視訊會議都只是讓大家聚在一起「抱怨工作」，即使有人提出意見，朴某也總是讓委員們閉嘴並表示，「我們只是聚一聚，然後各自解散就可以了。」與其中一名委員熟識的官員李國哲（音）透露，委員會內部曾經有人提醒，若被黨中央發現進度停滯就會釀出大事，但朴某卻認為，是黨部應該提供足夠資源以利推動法案。李國哲說，「大家都知道國家正值困境，但有一個人的腦子壞了，才導致黨的正確政策沒有被執行。」

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