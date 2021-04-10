她拒絕做三明治…險被勒死！　恐怖前夫尾隨上床「狠咬狂毆」

▲ 男子竟因前妻不願為他做三明治便加以傷害。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯3月發生一起驚悚案件，一名男子前往前妻的住處，要求對方為他做三明治給他吃，沒想到被前妻拒絕，還被下逐客令，當場暴怒失控，奮力勒住前妻頸部，意圖殺害她，幾乎使她窒息，更狂咬她的手指，日前被判刑。

《每日星報》9日報導，這起事件發生於威爾斯西北部圭內斯郡，現年43歲的瓊斯（Michael David Jones）上月15日在前妻威廉絲（Hannah Williams）的住處，要求威廉絲做三明治給他吃，卻被威廉絲拒絕，便開始一連串粗暴行徑。

威廉絲說明，瓊斯先是用言語辱罵，她便要求瓊斯離開，準備上床睡覺。但瓊斯沒有離開，而是尾隨她進入臥房，扯下她的棉被，爬到她身上開始拳打腳踢，甚至勒住她的脖子，過了好一陣子才鬆手。威廉絲提到，瓊斯用力過猛，導致她幾乎無法呼吸，覺得瓊斯就像是想殺了她。接下來的30分鐘內，瓊斯仍不斷怒罵，還一度咬了她的手指。

威廉絲在凌晨逮到機會報警，但警方趕到時，瓊斯已經離開現場。他事後落網時宣稱，威廉絲的傷勢是因「出於雙方自願的粗暴行為」而產生。他和威廉絲生下的孩子目前15個月大，另還有2名子女，共有10項前科，後來承認對威廉絲犯下毆打與傷害，被判17個月徒刑。

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