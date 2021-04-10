哈利準備返英奔喪…梅根不會同行！　知情者曝：他想和家人在一起

▲菲利普親王與哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

英國菲利普親王（Prince Philip）9日逝世，享耆壽99歲。他的孫子哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）第一時間也在官網發表聲明，向菲利普親王致意，外界也不斷猜測，這對夫妻是否會趕回英國參加喪禮。有消息指出，哈利已經和家人聯繫，正積極準備安排返英，而預產期在夏天的梅根則不會同行。

根據《鏡報》報導，消息人士透露，哈利希望在這段悲痛的期前，能夠和家人團結在一起，目前他已經和包含父親查爾斯王子（Prince Charles）在內的幾位家庭成員討論過，會盡快在這段時間安排返國。

▲懷有第二胎的梅根將不會一起返國英國。（圖／路透社）



另一名消息人士則說，哈利9日和碧翠絲公主（Princess Beatrice）、尤金妮公主（Princess Eugenie）討論過，並向她們表示，希望能夠回到英國，「他說他想和每個人在一起，並且已經在安排回家。」而預產期在初夏的梅根則不會同行。

依照現行規定，在新冠肺炎疫情期間，來自英國以外地區的奔喪者，必須進行10天的隔離；哈利也可申請入境5天後採檢陰性提前結束隔離（test to release）；甚至考量的哈利的王室身分，他或許能不受隔離限制。

菲利普親王喪禮相關安排尚未公布，但會依照他的遺願不舉辦國葬，所有王室成員都會穿著黑色衣服，使用黑邊信紙進行哀悼。

►女王哀悼期至少30天…英再掀「退休」傳言！查爾斯王儲有機會攝政

►菲利普親王病逝溫莎城堡...查爾斯王子「公布消息才知」！

►哈利梅根官網緬懷菲利普親王 「震撼專訪」首播時他剛動心臟手術

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

►SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜 逆齡神霜超有感