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花蓮婦家貧罹4癌！抗病魔10餘年不以己苦　樂觀勸人注意健康

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▲高姓婦人不擔心自己的身體反而提醒大家要注意健康，讓人心痛又感動。（圖／花蓮市公斦提供，下同）

高姓婦人不擔心自己的身體反而提醒大家要注意健康，讓人心痛又感動。（圖／花蓮市公斦提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮67歲高姓婦人為太魯閣族，持有聽障手冊，10年前曾因大腸癌住院診治，三年多前又因口腔癌而手術治療，今年七月定期回診時發現罹患肝內膽管癌及淋巴癌，在醫師建議下，立即安排接受腹腔鏡將左肝切除並進行淋巴清除。除了罹癌之外，高姓婦人多年前因接受電療化療，導致一顆腎臟萎縮失去功能，左眼也因青光眼而失明。

花蓮市長魏嘉賢日前往探視因罹患肝內膽管癌及淋巴癌而在最近接受治療的高姓婦人並發給急難救助關懷金一萬元及生活物資。為能照顧並協助定期回診，其獨子也辭掉早餐店的工作，專心陪伴母親，魏嘉賢表示將尋求社福資源，讓高家暫度難關。

三年多前得知母親罹患口腔癌，婦人的兒子立即把台中的工作辭掉，搬回花蓮就近照顧母親，為維持家計生活，高先生先後在雞排店、早餐店工作，晚上則陪伴母親，這次由於母親必須定期回診，高先生只好將早餐店的工作辭掉，為維繫平日的生活開支及支付母親的醫療費用和房租，全家只能省吃儉用。

孩子在國小五年級時，丈夫即病故，為撫養兒子，高姓婦人自己開美容工作室，靠有限的收入將孩子拉拔成長，如今兒子成家自立，她也有了乖巧的孫子，目前就讀科技大學。高先生說，幼年失怙，媽媽辛苦撫養他，因此無論如何也要在媽媽晚年的時候陪伴到最後。

▲高姓婦人不擔心自己的身體反而提醒大家要注意健康，讓人心痛又感動。（圖／花蓮市公斦提供，下同）

市長魏嘉賢發給急難救助關懷金一萬元及生活物資。

十年來受到病魔折騰，高姓婦人卻沒有任何抱怨，她說，人一出生，終究會生病並面臨老年及死亡，所以要以平常心來看待，而她的兒子懂事，孫子又乖巧，這一生她覺得很幸福。在與市長聊敘的過程中，高姓婦人還不斷叮嚀魏市長要照顧好身體，因為市長管理眾人之事，是做大事的人，無論如何一定要注意健康。

看到高姓婦人樂觀的態度，不擔心自己的身體反而提醒大家要注意健康，讓魏嘉賢看了心痛又覺得好感動。他說，除了原住民醫療補助之外，也將請社勞課尋求社福資源的協助。

魏嘉賢表示，有許多弱勢家庭非常需要社會關注，但仍有人不了解申報流程，甚至不清楚有社福補助的管道，因此除了請市公所相關課室人員隨時注意周邊有需要協助的家庭或族群之外，也呼籲花蓮鄉親若發現有家庭或個人因家庭突發事故而導致生活陷困，亟需外界協助時，請大家能伸出援手，向當地里長或里幹事反映，幫助他們暫度難關。

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