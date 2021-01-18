響應救助急難家庭！徐榛蔚號召同仁一日捐　募得近20萬送暖

▲花蓮縣政府響應縣長徐榛蔚自發一日捐，共募得近新台幣20萬救助急難家庭。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

社團法人中華基督教救助協會為連結全台群眾力量，進行社會救助與活動，舉辦「1919愛走動—急難家庭救助計畫」，縣長徐榛蔚18日與縣府同仁共同拋磚引玉，自發一日捐活動，共計捐款198445元，希望透過這筆如同及時雨般的救助金，能為有需要的家庭紓解燃眉之急，度過人生瓶頸。

▲徐榛蔚表示，透過一日捐的行動，發揮雪中送炭的精神，協助花蓮在地急難家庭度過難關。

徐榛蔚表示，感謝中華基督教救助協會長期以來提供花蓮許多人力及資金的協助，幫助無數的弱勢家庭走過艱難時刻，尤其在0206大地震時，給予花蓮縣民實質上的幫助及心靈上的撫慰，她說，此次與縣府同仁一同響應「1919愛走動—急難家庭救助計畫」，幫助急難家庭籌募緊急救助金，透過一日捐的行動，發揮雪中送炭的精神，協助花蓮在地急難家庭度過難關，讓愛能走動在全台每一個需要的角落。

▲中華基督教救助協會秘書長夏忠堅致贈感謝狀。

「台灣最美的風景是人」，中華基督教救助協會秘書長夏忠堅提到，花蓮除了有好山好水好風景以外，還有最美的愛心，首次由縣長發起的一日捐活動，給予急難家庭幫助，中華基督教救助協會自2003年起，迄今共幫助花蓮縣1461戶急難家庭，發出急難救助金超過2800萬元，除了急難救助金外，也提供兒少課輔、資助食物等，在重大災難發生時，提供物資關懷撫慰災民受創心靈，感念縣府各界給予協助，期盼未來持續攜手同心幫助需要關懷的人群。

社團法人中華基督教救助協會自2003年開始建構「1919社服與救助網絡」，至今完成兩萬多名1919服務志工的訓練。當社區中有重大災難發生時，1919服務中心發動受過訓的1919志工進行災難救助，平時則在社區進行「1919急難家庭救助」、「1919陪讀計畫」、「1919旺得福」與「1919食物銀行」的服務。

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