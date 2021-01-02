幼教師轉行長照照服員！被拗「無薪試做3天」申訴　慘遭倒錢羞辱

▲老五老基金會傳出應徵照服員試做卻不給薪。（圖／翻攝基金會粉專）

記者李忠憲／台中報導

朱姓女子到石岡區的長照中心應徵照服員，試做3天後被告知等錄取通知還說「沒勞健保所以沒薪水」。她向勞工局申訴後，前往領3天薪共3千多元，不料社工竟將錢倒在桌上要她點收，讓她感到受辱。業者表示，社工處理有疏失，十分抱歉，已懲處相關人員。

原擔任幼教老師的朱小姐，因看好長照行業轉行，到財團法人老五老基金會石岡日照中心應徵照顧服務員，需試做3天評估。她每天都做滿8小時，3天後被告知1星期後會通知是否錄取，還說「試做沒勞、健保，沒有薪水」。

▲老五老基金會經常舉辦活動，邀銀髮族一起動。（圖／翻攝基金會粉專）

朱小姐氣炸向台中市勞工局申訴，經勞資協商後，勞工局認定朱小姐可領3天薪水共3792元。朱小姐前往基金會領薪資，林姓社工竟然將她的薪資倒在桌上，請她點收簽名，讓她十分火大，當場大罵社工，事後發現自己失控，將錢拿著就離開。

老五老基金會表示，經了解是第一線社工不熟悉勞基法，後來也進行調解，相關人員處理上確有疏失，已進行懲處並會加強教育訓練，避免再發生。

中市勞工局表示，朱姓勞工已由勞工局勞資爭議調解成立，雇主已給付3日薪資，另查朱姓勞工並未向勞工局申訴檢舉積欠工資。此外，為輔導長照事業符合勞基法規定、避免勞資爭議發生，今年將加強訪視長照業者的法令遵循情形及規劃勞基法宣導會。

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