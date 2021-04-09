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菲利普親王逝世　外交部立即向英國女王表達慰問

▲▼ 伊莉莎白女王與菲利浦親王。（圖／路透社）

▲伊莉莎白女王與菲利浦親王。（圖／路透社）

記者蔡文鈴／台北報導

英國菲利普親王（Prince Philip）於4月9日逝世，享耆壽99歲。對此，外交部對菲利普親王的逝世表達誠摯哀悼，並已立即透過推文向英國伊莉莎白女王、親王家屬、英國政府以及大英國協人民，表達我國最深切及誠摯的慰問。

外交部表示，菲利普親王是英國女王伊莉莎白長年的重要支持力量，認真履行王室職務並積極投入王室慈善工作，深受英國人民愛戴與全球敬重。菲利普親王的辭世不僅是英國政府與人民的損失，國際社會更失去一位領袖典範。

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