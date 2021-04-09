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英女王與菲利普親王「結縭73載」　婚事當初不受認可

中央社記者戴雅真倫敦9日專電

英國女王伊麗莎白二世今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王。菲立普親王 在女王繼位之前5年與她成婚，是英國史上擔任君主配 偶最久，兩人共育有4名子女，相當恩愛。但當初，兩人的親事曾經遭受阻礙。

▲▼英國菲利普親王（Prince Philip）。（圖／路透）

▲99歲離世的英國菲利普親王（Prince Philip），73年前與女王伊麗莎白二世結縭。（圖／路透）

菲立普親王在6月10日即將過100歲生日，但白金漢 宮今天沉痛宣布他的逝世消息，享耆壽99歲。白金漢宮 聲明，菲立普親王今天早上在溫莎城堡安詳逝世。

女王13歲時和18歲菲立普親王相識，兩人都是維多利亞女王的玄孫，有表親關係。女王的保母克勞福（ Marion Crawford）回憶，自從兩人相識後，女王「眼睛根本離不開他」。相較下，菲立普親王對小表妹一開始沒太注意，但兩人開始魚雁往來，就此定情。

起初，女王的父母並不贊成這段戀情。當時的菲立普王子空有王子頭銜，卻沒有領土，也沒有財力。雖然在英國接受教育，還在英國海軍服役，但菲立普王子的希臘與丹麥王子頭銜，讓他被認為是「外國人」。

然而，女王對英挺的菲立普王子一往情深，1946年 夏天，菲立普秘密向她求婚，她沒有問過父母，立刻答應。

英國王室起初否認兩人訂婚，喬治六世在1947年初 甚至帶著伊麗莎白到南非旅行4個月，據稱是要替女兒 找更好的結婚對象。克勞福回憶道：「把兩人分開根本 無法改變什麼。伊麗莎白付出了她的愛，她是全心付出 的人。她從南非持續寫信給他，旅途期間，她還把菲立 普的照片擺在梳妝台上。」

喬治六世最終敵不過女兒，王室之後宣布兩人訂婚 。女王訂婚戒指上頭的鑽石，來自菲立普親王母親的王 冠。為了和女王結婚，菲立普親王也放棄在希臘及丹麥 的王室頭銜。

據稱菲立普親王在婚禮當天早上開始戒菸，女王的父親喬治六世因為是老菸槍而罹患肺癌，他理解妻子的憂心。

1947年11月20日，兩人在西敏寺2000名賓客面前結 婚，女王的象牙白婚紗由從美國購置的1萬顆珍珠製成 ，在當年的時空背景下，她的婚紗材料也確保沒有義大利或日本製品。她的王冠則是借自母親。

這場婚禮透過廣播轉播，全球有2億人收聽。婚禮 後，兩人依慣例在白金漢宮的陽台向群眾揮手致意。這 也是第二次世界大戰結束後，英國王室首場喜事。 1948年女王生下查爾斯王子；2年後，長女安妮公 主誕生。1952年喬治六世逝世，伊麗莎白繼位。她在 1960年和1964年又分別生下安德魯王子及愛德華王子。

2007年，女王和菲立普親王結婚60週年，成為首位 慶祝鑽石婚的英國君主。 2017年，菲立普親王宣布退休，不再執行公務，淡 出公眾視線。2020年，全球爆發疫情，女王與菲立普親王避居溫莎城堡。

2021年2月，菲立普親王身體不適，入院28天後出 院。2021年4月9日，白金漢宮公布菲立普親王死訊。

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