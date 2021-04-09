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女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼　網：你清水健？

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲情侶示意圖。（圖／翻攝pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我朋友擔心他會得病，並求解決方法」一名網友替朋友PO文，表示朋友小黎（化名）的女友作息、經期都正常，但最近突然下體會流出「墨綠色」的汁液，讓他非常擔心。

該名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，表示小黎的女友都有吃事前藥，因此兩人平時都無套發生關係。女友的生活作息正常，經期也規律，但最近突然發現女友下體會流出一坨「墨綠色」的濃稠汁液。

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小黎透露，他先用手將汁液挖出來，才能繼續跟女友做愛，既使用衛生紙包著，那團汁液的味道仍是臭酸味，「那坨汁液，跟臭臭泥一樣，滿大量的。那坨汁液，跟阿羅拉臭臭泥一樣，滿綠的」，並擔心女友生病才會有這種情況。

▲▼女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼　網：你清水健？（圖／翻攝爆系知識家）

▲▼原PO全文。（圖／翻攝爆系知識家）

▲▼女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼　網：你清水健？（圖／翻攝爆系知識家）

網友看完紛紛留言，「趕快看醫生，你就你還你朋友」、「我懷疑你只是想表現臭臭泥這個梗」、「我們看起來像婦產科醫生？？」「清水健表示:綠色的汁？」「講得那麼鉅細靡遺，一點細節都不放過…你484就是你口中的那位朋友？」「感覺你朋友跟這個泥泥怪一樣綠綠的」。

也有人認真回答，「叫女生快去看醫生，細菌感染了，那麼嚴重應該要吃一陣子抗生素，還有男的明知女生感染了就暫停性行為了吧！等治療好再說」、「黴菌感染了……裡面已經開始長滿了！兩個人都要去檢查，要不然，會一直擴散一直無止境的痛癢」、「不是滴蟲感染，就是黴菌感染，正確原因還是得看婦科醫生(本人有得過」。

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