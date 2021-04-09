　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再冷1天周末放晴！下周恐有颱風生成　氣象局曝「影響台灣機率」

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明日北東降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風影響，今日天氣較為涼冷，中央氣象局表示，明日仍然受到冷空氣影響，但氣溫稍微回暖，北台灣高溫約20度、低溫16度，周日開始天氣趨於穩定，等到下周二才會再度轉濕涼。另外下周二可能會有熱帶系統發展，但靠近並影響台灣的機率較小。

氣象局預報員劉沛滕表示，明日受到東北季風影響，溫度較今日稍微回升一點，北台灣高溫20出頭、低溫16到17度。桃園以北、東半部等迎風面有機會降雨，中南部則是雲量較多，西半部山區有零星降雨，但雨量不多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

到了周日東北季風減弱，各地回暖，北部高溫約25到26度，西半部天氣晴朗溫暖，東半部則有局部降雨，尤其宜蘭、東北角、蘇澳有局部大雨發生機率。下周一、二是最溫暖的時間點，北部高溫約28到30度，中南部30到31度。

▲▼熱浪,戶外噴泉,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,紫爆,暑假,小朋友,兒童,缺水,停水,限水,乾旱,減壓供水,節水。（圖／記者李毓康攝）

▲周日天氣回暖。（圖／記者李毓康攝）

下周二晚上將有鋒面通過，緊接著東北季風再度增強，預計到下周末天氣都較為涼冷，北部、東半部低溫約17度，且迎風面會有降雨，中南部山區則可能飄雨，平地仍無明顯降水。

劉沛縢指出，根據模式資料預測顯示，下周二、三在菲律賓東方或關島南方海面，可能會有熱帶系統發展，不排除會有颱風生成可能性，強度與路徑則須等到下周才會比較明朗。

不過由於下周還有東北季風影響，在東北風條件下，颱風多會直接北轉日本，或往西通過菲律賓，接近台灣的機會不大，除非颱風在東北季風減弱後靠近，才比較有可能影響台灣。

ET快訊
短裙妹客運睡翻！「A字開腿」佔2位　他一轉頭尷尬
富邦大董蔡明忠捲入TBC交易案　金管會：已在查海外金流
快訊／2司機五股交流道上演「地板動作」　網嚇：要打去練舞室打
29歲甜姐兒才新婚！屏東變態男等她下班擄走殺害

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別亂傳！高鐵3點駁斥「彰雲地層下陷影響行車安全」：勿危言聳聽

再冷1天周末放晴！下周恐有颱風生成　氣象局曝「影響台灣機率」

他吃台灣泡麵怨「唯一缺點」！網反譏：你都吃便宜貨

短裙妹客運睡翻！「A字型開腿」爽佔2位　他一轉頭尷尬：忍到台北

龍鳳胎兒童節提早現身！祭祖破水歐兜邁衝急診　媽笑：迫不及待

不再是萬年委員！　健保會第5屆名單大換血「46.2%新上任」　

迎大甲媽這裡最狂！11日轎停永靖廟王　澎湃流水席15小時接力相迎

雲林東勢鵝場爆「H5N2亞型高病原性」禽流感　2153隻全撲殺

公費新冠疫苗最快下周轉自費　指揮中心公布「接種收費標準」

自備履歷、自傳！面試被逼「再寫一遍」　人資神秘回1句...他怕爆

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

別亂傳！高鐵3點駁斥「彰雲地層下陷影響行車安全」：勿危言聳聽

再冷1天周末放晴！下周恐有颱風生成　氣象局曝「影響台灣機率」

他吃台灣泡麵怨「唯一缺點」！網反譏：你都吃便宜貨

短裙妹客運睡翻！「A字型開腿」爽佔2位　他一轉頭尷尬：忍到台北

龍鳳胎兒童節提早現身！祭祖破水歐兜邁衝急診　媽笑：迫不及待

不再是萬年委員！　健保會第5屆名單大換血「46.2%新上任」　

迎大甲媽這裡最狂！11日轎停永靖廟王　澎湃流水席15小時接力相迎

雲林東勢鵝場爆「H5N2亞型高病原性」禽流感　2153隻全撲殺

公費新冠疫苗最快下周轉自費　指揮中心公布「接種收費標準」

自備履歷、自傳！面試被逼「再寫一遍」　人資神秘回1句...他怕爆

理財周刊／科技供應鏈頻漲價　距離通膨還有多遠

大陸50城第一季賣地金額年增26%　刷新歷史紀錄

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心髒病　真相揭曉網傻眼

30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

全中運開戰！台東代表隊465高手出征　饒慶鈴授旗：爭取最高榮譽

統一主戰二壘林靖凱賽前傳傷情　臨時換楊家維先發

台股創高類股輪動加速　分析師：聚焦半導體、傳產、金融類股

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

蘇貞昌不重視台鐵？政院：體檢報告完成後3天就發交各部會執行

恆春鎮代盧榮士驚傳陳屍車內　疑久病厭世留遺書輕生

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

錄取台積電後被原公司慰留　他想反悔被罵翻：絕對黑掉！

半筋半肉牛肉麵25元　餐廳曝光竟是連鎖店

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

都市傳說成真！高雄夜市牛排麵換5顆蛋

女大生喉嚨飄「死魚味」！求醫驚見「爆米花」

辭修高中校長回應了！歸還「骨董手機」沒收物惹議

女友分手完「搭上太魯閣追夢」　男一聽死訊崩潰

年輕人不去工廠？大夜店員曝真心話

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

打1隻蚊子！Apple Watch「警告很嚴重」

更多熱門

相關新聞

四月颱2路徑機率最高！5月降雨仍偏少

四月颱2路徑機率最高！5月降雨仍偏少

受到東北季風影響，昨（8）日下半天開始天氣就明顯有變化，桃園以北到東北角都有短暫雨勢，預計今天天氣仍持續為東北風天氣，溫度方面北部為16－21度、中南部16－27度。不過，對於近期的乾旱情況是否得以解除，天氣風險公司總經理彭啟明則不樂觀，認為「要有長期抗旱的準備」，即便是近期的颱風消息，「現在說什麼都還太早」，仍建議要努力省水。

颱風下周恐生成　災害預報士貼3圖曝未來動向

颱風下周恐生成　災害預報士貼3圖曝未來動向

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

2號颱風「舒力基」恐生成？　模擬路徑圖曝光

2號颱風「舒力基」恐生成？　模擬路徑圖曝光

「怎麼不買基隆房？」　過來人推爆4優點

「怎麼不買基隆房？」　過來人推爆4優點

關鍵字：

颱風下雨

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面