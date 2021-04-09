再冷1天周末放晴！下周恐有颱風生成　氣象局曝「影響台灣機率」

▲明日北東降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風影響，今日天氣較為涼冷，中央氣象局表示，明日仍然受到冷空氣影響，但氣溫稍微回暖，北台灣高溫約20度、低溫16度，周日開始天氣趨於穩定，等到下周二才會再度轉濕涼。另外下周二可能會有熱帶系統發展，但靠近並影響台灣的機率較小。

氣象局預報員劉沛滕表示，明日受到東北季風影響，溫度較今日稍微回升一點，北台灣高溫20出頭、低溫16到17度。桃園以北、東半部等迎風面有機會降雨，中南部則是雲量較多，西半部山區有零星降雨，但雨量不多。

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到了周日東北季風減弱，各地回暖，北部高溫約25到26度，西半部天氣晴朗溫暖，東半部則有局部降雨，尤其宜蘭、東北角、蘇澳有局部大雨發生機率。下周一、二是最溫暖的時間點，北部高溫約28到30度，中南部30到31度。

▲周日天氣回暖。（圖／記者李毓康攝）



下周二晚上將有鋒面通過，緊接著東北季風再度增強，預計到下周末天氣都較為涼冷，北部、東半部低溫約17度，且迎風面會有降雨，中南部山區則可能飄雨，平地仍無明顯降水。

劉沛縢指出，根據模式資料預測顯示，下周二、三在菲律賓東方或關島南方海面，可能會有熱帶系統發展，不排除會有颱風生成可能性，強度與路徑則須等到下周才會比較明朗。

不過由於下周還有東北季風影響，在東北風條件下，颱風多會直接北轉日本，或往西通過菲律賓，接近台灣的機會不大，除非颱風在東北季風減弱後靠近，才比較有可能影響台灣。