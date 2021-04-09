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四月颱2路徑機率最高！5月降雨仍偏少「要有長期抗旱準備」

記者張乃文／綜合報導

受到東北季風影響，昨（8）日下半天開始天氣就明顯有變化，桃園以北到東北角都有短暫雨勢，預計今天天氣仍持續為東北風天氣，溫度方面北部為16－21度、中南部16－27度。不過，對於近期的乾旱情況是否得以解除，天氣風險公司總經理彭啟明則不樂觀，認為「要有長期抗旱的準備」，即便是近期的颱風消息，「現在說什麼都還太早」，仍建議要努力省水。

彭啟明在臉書提到，昨晚開始，東北角迎風面降雨就相當顯著，尤其是天氣略不穩定，桃園以北到東北角、宜蘭到花蓮都有短暫雨勢，尤其迎風面的東北角雨勢較多，如：新北市的萬里、瑞芳昨天至今天就累積超過50毫米的降雨，其他地方，像是桃園新竹雨勢就降為零星，南部的屏東及高雄山區有局部短暫雨勢。

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彭啟明預估，今天的天氣仍持續為東北風的天氣，北部東半部較陰沉、中南部穩定；溫度方面，北部為16－21度、中南部16－27度。他提到，這波東北風的降雨會持續到週六的上半天，下半天開始東北風減弱，逐漸轉為東風到東南風，降雨將會趨緩，西半部轉為多雲到晴的天氣，不過吹東風，受到地形影響，東半部仍會有持續陣雨。

▲▼彭啟明建議「要有長期抗旱的準備」。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明）

▲彭啟明建議「要有長期抗旱的準備」。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明）

彭啟明指出，改吹東風的狀況導致東半部雲量會較多，反而陰沉偶雨、溫度上不去，西半部從北到南溫度也會回升；他預計清晨溫度會比目前回溫不少，可到20度以上，中午高溫都有機會接近或超過30度，由於這波溫度較高，靠山區有些熱力不穩定的條件發生，中南部山區有下雨的機會，這離大規模的午後雷陣雨仍有差距，但還是期待能夠多一點。

「吹東風的環境將持續到下週二」彭啟明說，下週三開始會再度轉為偏東北風，仍有微弱鋒面接近，溫度再度轉涼，有幾天顯著的涼涼的降溫，北部及東半部較為明顯，這波離較大規模的鋒面有段距離，是典型的春天鋒面，與能夠解渴的梅雨鋒面仍差距很大。

▲▼苗栗永和山水庫缺水_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲彭啟明認為，從歷史來看，這個季節要靠颱風解決旱象的可能性相當低。（示意圖／記者林振民攝）

對於近期的旱象難解，彭啟明提醒，目前預測到5月中下旬前，台灣附近除了東半部外，西半部都是偏少的降雨，5月偏少的機會很高，6月才會逐步回到正常，「也請您要有長期抗旱的準備」；最近的颱風消息，仍存在電腦的預測模式當中，最快可能要到下週二、三才有低壓生成發展，「現在說什麼都還太早」，但若以現在的各種預測來看，仍以往北或往菲律賓走的機會較高，很難為台灣西半部帶來顯著降雨，接近台灣機率很低。

彭啟明強調，從歷史的颱風來看，要接近台灣的颱風也偏少，這個季節要靠這個颱風解決旱象，「可能性非常低」，從風險管理的角度來看，建議您仍要努力的省水，「做長期的抗旱準備是最重要的」。

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