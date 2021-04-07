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2號颱風「舒力基」恐生成？　模擬路徑圖曝光

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲中央氣象局局長鄭明典貼出一張熱帶氣旋模擬路徑圖。（點圖可放大／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（7日）表示，最近有在看預報模式的朋友應該都在盯著這個系統看，菲律賓東方海面預期會發展的熱帶擾動（颱風），有可能是影響4月後半段台灣降雨的關鍵之一。對此，中央氣象局預報員陳伊秀表示，下周三、下周四要觀察是否有熱帶系統產生。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第2號颱風「舒力基」（Surigae）。

中央氣象局局長鄭明典在臉書貼出一張熱帶氣旋模擬路徑圖，他說，熱帶氣旋追蹤，時間還太早，熱帶氣旋很少在這個時段接近台灣，但是熱帶氣旋可能改變大尺度氣流，間接影響台灣的天氣，很值得觀察。

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吳聖宇在臉書提到，最近有在看預報模式的朋友應該都在盯著這個系統看，也就是菲律賓東方海面預期會發展的熱帶擾動（颱風），雖然現在這個東西還只是活在預報模式中的系統，現實中連個影子都還沒有看到，卻有可能是影響4月後半段台灣降雨的關鍵之一。

▼美國模式模擬熱帶系統未來發展。（點圖可放大／翻攝吳聖宇臉書）

天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▼歐洲模式模擬熱帶系統未來發展。（點圖可放大／翻攝吳聖宇臉書）

天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，目前常看的幾個全球模式都有反應，但是預報呈現各說各話的情況，從周二晚間的240小時預報來看，ECMWF以及CWB-GFS的預報位置較為一致，不過，CWB-GFS預報的強度明顯較強；NCEP-GFS則跟前兩者不論在強度或是位置都差異很大，明顯偏強而且偏遠洋。

吳聖宇說，如果這個颱風真的發展出來，而且靠近菲律賓甚至往南海走，比較能夠期待為台灣帶來一些降雨的機會；但如果是在遠洋就北上，台灣這一側會持續偏北風，中高層也會落在槽後，降雨的條件就會顯著較差；目前還在只能看著模式看圖說故事的階段，但後續的變化很值得觀察留意。

對此，陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，下周三、下周四要觀察是否有熱帶系統產生，有模式做出有熱帶系統，但目前強度和路徑有分歧，可能偏向往日本或往日本東方海面走上去，還沒有很把握，得持續觀察。

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