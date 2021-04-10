熱帶系統猛發展！下週可能出現「巨型颱風」...北轉路徑曝光

▲氣象局「風場預報顯示圖」可看到，下周菲律賓東方可能形成巨大颱風。（圖／翻攝鄭明典臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

氣象局最新 「風場預報顯示圖」 可以看到，菲律賓東方有低氣壓正在生成，本月中可能形成超大坨颱風，甚至有北轉的機率。目前預報路徑圖也跟著曝光，網友嗨喊「希望不會轉向日本，請先經過台灣」。

一名網友在氣象局長鄭明典的臉書上貼出一張照片，仔細一看下周會有「巨型颱風」在菲律賓東方生成，他說依照「風場預報」連續圖來看，路徑是從呂宋島東邊北上，且結構不會受到呂宋島的地形破壞，「所以很強」。

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該名網友指出，低氣壓若成颱將是今年第2號颱風「舒力基」（Surigae，北韓提供，老鷹之意），「希望這隻老鷹可以給台灣帶來雨水」。他進一步解釋，此颱風的名字已改了2次，原名「梅米」的颱風已在2003年重創南韓而改名為「彩虹」，但後來「彩虹」又在2015年重創華南，所以才更名為「舒力基」。

另一方面，氣象局預報員劉沛縢稍早指出，根據模式資料預測顯示，下周二、三在菲律賓東方或關島南方海面，可能會有熱帶系統發展，不排除會有颱風生成可能性，強度與路徑則須等到下周才會比較明朗。

不過由於下周還有東北季風影響，在東北風條件下，颱風多會直接北轉日本，或往西通過菲律賓，接近台灣的機會不大，除非颱風在東北季風減弱後靠近，才比較有可能影響台灣。

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