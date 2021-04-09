屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

▲屏東縣政府環保局表示，東港溪水質汙染已改善 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受缺水影響，原供給高雄工業用水的屏東縣東港溪水部分被移作民生用水，引來衛生疑慮；對此屏東縣政府環保局表示，近年針對流域內列管事業，以加強稽查取締及深入輔導「棍子與胡蘿蔔」並進方式管制事業排放水，且興建現地水質淨化設施及公共污水下水道處理系統處理河川水質，河川污染指數已由嚴重污染降至中度，東港溪水質已獲得明顯改善。

▲▼改善後水質、採樣抽驗。

環保局表示，東港溪嚴重污染長度自2012年起逐年降低，整體水質情形亦從常年嚴重污染降至中度污染，於2020年東港溪更是環保署列管重點7條河川中，唯一污染改善達預定目標的河川，污染削減成效顯著，水質狀況明顯提升，港西抽水站近年水質大幅改善，水質測站業於2019年度解除列管，可見縣府對東港溪整治之成效。

東港溪流域之污染源主要要有事業排放水及生活污水，為管制污染源，縣環保局除增加平日查核頻率外，自2019年5月起陸續推動「夜鷹早鳥稽查」及「稽查無假期」計畫，加強取締事業排放水及異味問題，如查獲違規即依法裁處，於109年迄今，即已完成3,322家次稽查，查獲違反水污染防治法規定計543件，針對異味官能測定亦採樣59家，檢測超標21家，總計處分564家次，總處分金額逾1471萬元，在強烈稽查取締下，流域內列管事業之排放水大幅改善。

除稽查取締外，環保局也聯合農業處積極輔導畜牧業辦理畜牧糞尿資源化作業，讓肥水入田，減少河川污染，統計至今年3月底，已有165家畜牧場加入畜牧廢水資源化利用行列，每年可減少89萬噸沼液/放流水排入河川，流域內畜牧糞尿資源化比率逾20%。

另積極興建現地水質淨化設施，除有2座人工濕地外，於2020年更於萬丹鄉興建甘棠水質淨化廠，協助處理東港溪水質，日前已選定於內埔鄉再興建1座水質淨化廠，目前已辦理工程發包作業程序中，於2022年即可加入廢水處理行列，另外縣府水利處亦於內埔鄉、潮州鎮及東港鎮規劃興建公共汙水下水道處理系統，同步改善東港溪河川水質。