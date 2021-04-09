　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

▲屏東縣政府環保局表示，東港溪水質汙染已改善 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣政府環保局表示，東港溪水質汙染已改善 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受缺水影響，原供給高雄工業用水的屏東縣東港溪水部分被移作民生用水，引來衛生疑慮；對此屏東縣政府環保局表示，近年針對流域內列管事業，以加強稽查取締及深入輔導「棍子與胡蘿蔔」並進方式管制事業排放水，且興建現地水質淨化設施及公共污水下水道處理系統處理河川水質，河川污染指數已由嚴重污染降至中度，東港溪水質已獲得明顯改善。

▲屏東縣政府環保局表示，東港溪水質汙染已改善 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼改善後水質、採樣抽驗。

▲屏東縣政府環保局表示，東港溪水質汙染已改善 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

環保局表示，東港溪嚴重污染長度自2012年起逐年降低，整體水質情形亦從常年嚴重污染降至中度污染，於2020年東港溪更是環保署列管重點7條河川中，唯一污染改善達預定目標的河川，污染削減成效顯著，水質狀況明顯提升，港西抽水站近年水質大幅改善，水質測站業於2019年度解除列管，可見縣府對東港溪整治之成效。

東港溪流域之污染源主要要有事業排放水及生活污水，為管制污染源，縣環保局除增加平日查核頻率外，自2019年5月起陸續推動「夜鷹早鳥稽查」及「稽查無假期」計畫，加強取締事業排放水及異味問題，如查獲違規即依法裁處，於109年迄今，即已完成3,322家次稽查，查獲違反水污染防治法規定計543件，針對異味官能測定亦採樣59家，檢測超標21家，總計處分564家次，總處分金額逾1471萬元，在強烈稽查取締下，流域內列管事業之排放水大幅改善。

除稽查取締外，環保局也聯合農業處積極輔導畜牧業辦理畜牧糞尿資源化作業，讓肥水入田，減少河川污染，統計至今年3月底，已有165家畜牧場加入畜牧廢水資源化利用行列，每年可減少89萬噸沼液/放流水排入河川，流域內畜牧糞尿資源化比率逾20%。

另積極興建現地水質淨化設施，除有2座人工濕地外，於2020年更於萬丹鄉興建甘棠水質淨化廠，協助處理東港溪水質，日前已選定於內埔鄉再興建1座水質淨化廠，目前已辦理工程發包作業程序中，於2022年即可加入廢水處理行列，另外縣府水利處亦於內埔鄉、潮州鎮及東港鎮規劃興建公共汙水下水道處理系統，同步改善東港溪河川水質。

ET快訊
短裙妹客運睡翻！「A字開腿」佔2位　他一轉頭尷尬
富邦大董蔡明忠捲入TBC交易案　金管會：已在查海外金流
快訊／2司機五股交流道上演「地板動作」　網嚇：要打去練舞室打
29歲甜姐兒才新婚！屏東變態男等她下班擄走殺害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

觀音區白沙岬燈塔　將公告成桃園第二座國定古蹟

台南萬佛寺接駁車本周持續加開　請民眾善加利用

不老騎士口吐白沫倒路邊　長髮妹子遛狗狂揮手救回一命

親子探索奇幻童話空間　羅東親子館啟用

桃園95歲翁捐故居作關懷據點　「永美居」長留社區

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

節水抗旱！　南投縣府大樓天然湧泉開放民眾取用

黃偉哲攜手台南大遠百邀市民做愛心　台南發起募集雲端發票運動

政府預算製作《伯公神助攻》桌遊　桃園客家局：可販售所得繳公庫

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

觀音區白沙岬燈塔　將公告成桃園第二座國定古蹟

台南萬佛寺接駁車本周持續加開　請民眾善加利用

不老騎士口吐白沫倒路邊　長髮妹子遛狗狂揮手救回一命

親子探索奇幻童話空間　羅東親子館啟用

桃園95歲翁捐故居作關懷據點　「永美居」長留社區

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

節水抗旱！　南投縣府大樓天然湧泉開放民眾取用

黃偉哲攜手台南大遠百邀市民做愛心　台南發起募集雲端發票運動

政府預算製作《伯公神助攻》桌遊　桃園客家局：可販售所得繳公庫

理財周刊／科技供應鏈頻漲價　距離通膨還有多遠

大陸50城第一季賣地金額年增26%　刷新歷史紀錄

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心髒病　真相揭曉網傻眼

30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

全中運開戰！台東代表隊465高手出征　饒慶鈴授旗：爭取最高榮譽

統一主戰二壘林靖凱賽前傳傷情　臨時換楊家維先發

台股創高類股輪動加速　分析師：聚焦半導體、傳產、金融類股

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

蘇貞昌不重視台鐵？政院：體檢報告完成後3天就發交各部會執行

恆春鎮代盧榮士驚傳陳屍車內　疑久病厭世留遺書輕生

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

地方熱門新聞

工人今彩539同號買3張中1200萬

藝人「黑面」大兒子林俊毅獲國光獎章　總統接見

雲林中小學4月爽休9天連假！　理由曝光很可以

阿北外出散步身影消失「躺田地2小時」

板橋轉運站正式營運　銜接4鐵轉乘方便

不老騎士口吐白沫倒路邊　長髮妹子狂揮手救一命

菲國女嫁台27年　戶政協助終取得台灣身分證

2萬份大甲媽壓轎金　彰化縣公布12日領取地點

太魯閣號慘劇頭七法會　盼家屬走出悲痛

農地違規分裝生雞糞　

台南萬佛寺接駁車本周持續加開

竹林觀音寺捐1600萬善款　侯友宜表達感謝

落實液化石油氣容器串接使用場所管理

這天會開天庫！景福宮首辦武財神祝壽

更多熱門

相關新聞

即／高雄橋頭桶屍案2嫌遭重判

即／高雄橋頭桶屍案2嫌遭重判

震驚社會各界的橋頭桶屍案，橋頭地方法院稍早做出判決，重判兇嫌吳男應執行有期徒刑19年4個月；熊女則應執行有期徒刑17年8個月。根據橋頭地院給的判決主文寫道，吳嫌與熊嫌兩人觸犯共同私行拘禁罪、共同殺人罪以及共同遺棄屍體罪，依照情節不同，分別判處有期徒刑。

高雄翁機車沒油吃力推車　警送返家再幫騎回

高雄翁機車沒油吃力推車　警送返家再幫騎回

即／高雄水泥預拌車「刷爆整排隔音牆」

即／高雄水泥預拌車「刷爆整排隔音牆」

菲國女嫁台27年　戶政協助終取得台灣身分證

菲國女嫁台27年　戶政協助終取得台灣身分證

彰化廠房垃圾滿爆　深山租地大挪移

彰化廠房垃圾滿爆　深山租地大挪移

關鍵字：

東港溪自來水高雄屏東環保局工業用水

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面