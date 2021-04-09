　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄橋頭桶屍案2嫌遭重判　殺人+遺棄屍體要關10年以上

▲橋頭女屍身分確認為鳳山61歲婦女 。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲橋頭桶屍案死者為61歲的鳳山女子。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

震驚社會各界的橋頭桶屍案，橋頭地方法院稍早做出判決，重判兇嫌吳男應執行有期徒刑19年4個月；熊女則應執行有期徒刑17年8個月。根據橋頭地院給的判決主文寫道，吳嫌與熊嫌兩人觸犯共同私行拘禁罪、共同殺人罪以及共同遺棄屍體罪，依照情節不同，分別判處有期徒刑。可上訴。

回顧這起案件，高捷橋頭糖廠旁的空地2020年4月發現桶屍，檢警依據指紋查出死者是失蹤了5年半的林姓婦人，循線查出她在2014年因為盤讓卡拉OK店，和45歲的吳姓男子以及53歲的熊姓婦人發生衝突後，慘遭毆打後致死，吳、熊兩人擔心東窗事發，竟然買來塑膠桶、鹽酸等物，將林婦裝桶埋入現場空地，直到橋頭捷運站對面的空地整地，裝著林婦屍體的桶子意外「重見天日」，這起命案才曝了光。

橋頭地院指出，吳、熊兩嫌雖坦承有私刑拘禁、遺棄屍體等行為，但否認有何殺人或傷害致死的行為，橋頭地院合議庭依照法醫到庭證述及解剖鑑定報告書所示，被害人遺體呈現甲狀軟骨骨折的頸部傷勢，及身上有多處大面積鈍力傷遍佈，研判是因為橫紋肌溶解死亡。

核對熊女所證吳男有持棒毆打被害人，吳男證熊女有立於被害人身後以手臂環繞被害人頸部，以及返屋後當場聽聞熊女怒訴因被害人（死者）對外呼救下樓，她制止時反遭咬傷左手臂，當庭勘驗熊女左手臂上方內側可見偏白咬痕，和吳男所證情節相符，足認熊女應有先勒頸致死不成，後續由吳男持長型器具持續猛毆的行為，而有共同犯意聯絡。另由熊女所稱當時見及被害人遍體鱗傷，虛弱似大病一場，可見其當時已知被害人生命垂危，卻未儘速將人送醫，反而駕車駛離店內後，漫無目的的繞行，足見吳、熊二人於行為當時確有殺人之不確定故意的情形。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

高雄翁接「客服電話」慌了　警急回：阿北等我們，不要亂走

高雄翁機車沒油吃力推車　警來回20公里「提油救援」

ET快訊
她生下6.5kg巨嬰！5年後現況曝光
東區大地主離婚！妻「月拿50萬+18間豪宅」協議書曝
快訊／台鐵又傳意外！男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

向心、龔青禁出境！洗錢買信義3豪宅起訴　共諜案影響大選續偵辦

快訊／追出軌真相！運安會查扣「林長清兒電腦」…解析釐清案情

地檢署前打人！男持角鋼、辣椒水攻擊輪椅女　律師陪投案

新竹市運動中心女廁驚見裸男尻槍　碩士男：我壓力很大…

男逼少女傳裸照PO色情網站 　法官：僅露上半身不算猥褻

快訊／台鐵再傳意外！男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

快訊／高雄橋頭桶屍案2嫌遭重判　殺人+遺棄屍體要關10年以上

醫美診所用「水貨玻尿酸」...10餘女變凹凸臉！前醫師娘看不下去檢舉

疑追求不成！屏東男「假車禍擄殺」通訊行甜姐兒　被逮還呼呼大睡

人妻想分手小王抓狂！　嗆「讓妳死+裸照貼臉書」下場慘

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

向心、龔青禁出境！洗錢買信義3豪宅起訴　共諜案影響大選續偵辦

快訊／追出軌真相！運安會查扣「林長清兒電腦」…解析釐清案情

地檢署前打人！男持角鋼、辣椒水攻擊輪椅女　律師陪投案

新竹市運動中心女廁驚見裸男尻槍　碩士男：我壓力很大…

男逼少女傳裸照PO色情網站 　法官：僅露上半身不算猥褻

快訊／台鐵再傳意外！男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

快訊／高雄橋頭桶屍案2嫌遭重判　殺人+遺棄屍體要關10年以上

醫美診所用「水貨玻尿酸」...10餘女變凹凸臉！前醫師娘看不下去檢舉

疑追求不成！屏東男「假車禍擄殺」通訊行甜姐兒　被逮還呼呼大睡

人妻想分手小王抓狂！　嗆「讓妳死+裸照貼臉書」下場慘

親子探索奇幻童話空間　羅東親子館啟用

防中國發展軍武！美制裁7間中企　陸外交部：將採取必要措施

桃園95歲翁捐故居作關懷據點　「永美居」長留社區

阿金看《星際》比主人緊張！　躲到沙發後眼睛繼續盯電視

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

2狗超認真攬客！　網見最右邊「吐舌柴工讀」笑噴：偷懶扣罐罐

慶祝兒童節！5汪開「拆家同樂會」　見媽露同款吐舌憨笑

謝國城少棒／幸恆瑋滿貫砲比首轟嗨　廖信棠想看齊偶像陳偉殷

蔡瑞雪被狂罵「整形臉好醜」　無奈嘆：看了很傷心難過！

霍建華看老婆火辣床戲！林心如尷尬走開：有點怪怪的

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

即／屏東女遭擄走殺害　陳屍萬丹民宅

女騎士閃躲「違停Uber」…遭砂石車輾爆頭！

即／31歲女騎士遭殺害身亡　嫌犯落網

快訊／台南客運衝進地下道！駕駛座「上方全毀」變形

76行者數十名修復師手遭割刺　遺體玻璃深扎須清除

統聯客運塞進「小東地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道

來不及交還！家屬安慰1句讓修復師哭了

全裸女屍「舌頭外吐」藏床板...26男女滾床嚇傻

即／施工主任熊德育遭約談

即／高雄水泥預拌車「刷爆整排隔音牆」

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

更多熱門

相關新聞

高雄翁機車沒油吃力推車　警送返家再幫騎回

高雄翁機車沒油吃力推車　警送返家再幫騎回

高雄甲仙區86歲楊姓老翁上個月31日晚間騎車外出附近加油，到了目的地才發現離家近加油站的只營業到晚上7點，老翁索幸騎車回家，但還沒到家門口車就完全沒油了，只能改用推車步行，幸好有兩名巡邏員警經過主動前往關心，將老翁的車鎖好後，開巡邏車前往杉林區的加油站幫老翁買汽油，並暖心的替他把車騎回家。

即／高雄水泥預拌車「刷爆整排隔音牆」

即／高雄水泥預拌車「刷爆整排隔音牆」

高雄民生用水取自「屎尿河」　台水回應了

高雄民生用水取自「屎尿河」　台水回應了

宜縣議員賴良洲　賄選無罪確定

宜縣議員賴良洲　賄選無罪確定

高雄翁接「客服電話」慌了　警急回：等我們不要亂走

高雄翁接「客服電話」慌了　警急回：等我們不要亂走

關鍵字：

高雄橋頭區桶屍判刑重判有期徒刑

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

高雄新Outlet「skmpark」明年開

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面