快訊／高雄橋頭桶屍案2嫌遭重判　殺人+遺棄屍體要關10年以上

▲橋頭桶屍案死者為61歲的鳳山女子。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

震驚社會各界的橋頭桶屍案，橋頭地方法院稍早做出判決，重判兇嫌吳男應執行有期徒刑19年4個月；熊女則應執行有期徒刑17年8個月。根據橋頭地院給的判決主文寫道，吳嫌與熊嫌兩人觸犯共同私行拘禁罪、共同殺人罪以及共同遺棄屍體罪，依照情節不同，分別判處有期徒刑。可上訴。

回顧這起案件，高捷橋頭糖廠旁的空地2020年4月發現桶屍，檢警依據指紋查出死者是失蹤了5年半的林姓婦人，循線查出她在2014年因為盤讓卡拉OK店，和45歲的吳姓男子以及53歲的熊姓婦人發生衝突後，慘遭毆打後致死，吳、熊兩人擔心東窗事發，竟然買來塑膠桶、鹽酸等物，將林婦裝桶埋入現場空地，直到橋頭捷運站對面的空地整地，裝著林婦屍體的桶子意外「重見天日」，這起命案才曝了光。

橋頭地院指出，吳、熊兩嫌雖坦承有私刑拘禁、遺棄屍體等行為，但否認有何殺人或傷害致死的行為，橋頭地院合議庭依照法醫到庭證述及解剖鑑定報告書所示，被害人遺體呈現甲狀軟骨骨折的頸部傷勢，及身上有多處大面積鈍力傷遍佈，研判是因為橫紋肌溶解死亡。

核對熊女所證吳男有持棒毆打被害人，吳男證熊女有立於被害人身後以手臂環繞被害人頸部，以及返屋後當場聽聞熊女怒訴因被害人（死者）對外呼救下樓，她制止時反遭咬傷左手臂，當庭勘驗熊女左手臂上方內側可見偏白咬痕，和吳男所證情節相符，足認熊女應有先勒頸致死不成，後續由吳男持長型器具持續猛毆的行為，而有共同犯意聯絡。另由熊女所稱當時見及被害人遍體鱗傷，虛弱似大病一場，可見其當時已知被害人生命垂危，卻未儘速將人送醫，反而駕車駛離店內後，漫無目的的繞行，足見吳、熊二人於行為當時確有殺人之不確定故意的情形。

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