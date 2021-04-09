高雄翁機車沒油吃力推車　警來回20公里「提油救援」

▲高雄員警巡羅看到老翁獨自推車主動上前關心，並開著巡邏車來回20公里幫忙買汽油。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄甲仙區86歲楊姓老翁上個月31日晚間騎車外出附近加油，到了目的地才發現離家近加油站的只營業到晚上7點，老翁索幸騎車回家，但還沒到家門口車就完全沒油了，只能改用推車步行，幸好有兩名巡邏員警經過主動前往關心，將老翁的車鎖好後，開巡邏車前往杉林區的加油站幫老翁買汽油，並暖心的替他把車騎回家。

警方指出，這起事件發生在上個月31日晚間接近8點，當時巡邏員警經過甲仙區台29線，發現一名老翁正在推車，主動下車關心，這才發現86歲的楊姓老翁騎的機車已經沒有油了、無法發動，但由於附近的加油站只營業到晚間7點，因此員警將老翁送回家後，開著巡邏車來回跑了20多公里到杉林區的加油站買3公升的汽油，並替老翁把油加滿、將車騎回家。

警方進一步表示，由於事發當下，員警看到86歲的老翁推著車，看起來徬徨無助，才主動上前關心，了解原委後，先護送老翁返家，再開車到來回20幾公里的杉林區加油站替老翁買汽油，並協助將老翁的機車騎回家，暖警的舉動讓原本無助的老翁十分感動，看到員警臨走前還頻頻道謝。

▲高雄員警巡羅看到老翁獨自推車主動上前關心，並開著巡邏車來回20公里幫忙買汽油。（圖／記者黃子倩翻攝）

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