彰化廠房垃圾滿爆　深山租地大挪移：萬噸廢棄物曝光！4共犯2關押

▲屏東檢警環聯手查獲非法囤積事業廢棄物 ，圖為彰化現場。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

彰化洪姓男子為處理囤積的廢棄物，委由高雄市高姓通緝犯向楊、吳兩位地主承租屏東縣三地門賽嘉村原民保留地，再由洪僱請的吳姓曳引車司機從彰化載運囤積廢棄物到三地門，屏東檢警會同環保局循線查獲，訊後依廢棄清理法將他們分別送辦，其中吳被聲押獲准，洪男及彰化的許姓地主交保，高被押解歸案，入獄服刑。

▼三地門現場。

屏東縣政府於3月初接獲民眾檢舉指稱三地門鄉賽嘉村疑似有不法份子租用原住民保留地，傾倒事業廢棄物，縣長潘孟安獲知後非常重視農地污染問題，特別於縣府治安會報中指示環保局與警察局成立專案小組全力偵辦。

專案小組共同前往埋伏數日，當場查獲載運事業廢棄物準備前往該處傾倒的吳姓曳引車司機，並擴大追查，陸續喚楊姓及吳姓地主到案外，並前往高雄市大樹區逮捕因案遭通緝的高姓承租人，再向上溯源，在彰化縣查獲洪姓男子向許姓地主承租用來非法囤積上萬噸大量事業廢棄物，訊後依違反廢棄物清理法移送法辦。

據悉，未領有廢棄物清除處理許可的吳姓曳引車司機，為求牟取不法獲利，私自受託前往彰化縣某廢棄廠房內清運含塑膠粒、垃圾、汙泥等事業廢棄物，前往由高姓通緝犯所承租位於三地門鄉賽嘉村某原住民保留地傾倒，移送法辦。

檢方訊後向法院聲押吳男獲准，並指揮警環人員擴大追查，除傳喚該楊姓及吳姓地主到案外，全力查緝在逃、承租人高姓通緝犯，後於高雄市大樹區將他拘捕歸案。

再經近1個追查，終於在彰化縣查獲洪姓業者向當地許姓地主承租廠房違法處理事業處棄物，訊後分別送辦。

分局長楊龍祥表示，不法清理業者為節省廢棄物清除處理費用，近來常見勾結環保犯罪集團租賃廠房或土地後，非法棄置或掩埋廢棄物的環保犯罪樣態，一旦遭查獲，不僅需負責將廢棄物妥善清除處理及污染場址復原外，亦會遭移送法辦，面臨最重5年刑責，且得併科最高1500萬元罰金，民眾不要以身試法。

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