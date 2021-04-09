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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部：未要求政黨更換黨徽　要不要改我們無權干涉

▲陳宗彥9日說明更改國徽可行性評估報告。（圖／內政度提供）

▲陳宗彥9日說明更改國徽可行性評估報告。（圖／內政度提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對時代力量黨團提案更改國徽，內政部評估報告指出國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整，引發國民黨不滿，黨主席江啟臣甚至轟「不如改革台鐵」。對此，內政部次長陳宗彥9日澄清，政黨要不要改黨徽，內政部無權干涉。

立法院臨時會1月29日通過時力黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性，並向立法院內政委員會提出專案報告，時力黨主席陳椒華日前則於內政委員會質詢時，數度追問內政部辦理進度。

內政部8日公布評估結果，指出國徽與國民黨徽類似，雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

內政部也說，青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定之識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），以與國家象徵有相當的識別度。

消息一出，引發國民黨不滿，江啟臣砲轟，內政部選在台鐵太魯閣408次列車罹難者頭七的這一天提出報告，充滿惡意的操作，企圖轉移政治責任。「民進黨改國徽，不如改革台鐵。」

對此，陳宗彥9日上午表示，立法院總預算審查時的決議內容中，希望內政部提出國旗國徽是否必要更改的報告，而根據時限，內政部必須在4月9日前提出。

陳宗彥指出，評估內容僅就國旗國徽規定在憲法中的原由作說明；另外，國旗國徽事涉範圍非常廣大，從一般民眾到很多機關都跟國徽有相連結，例如警察、消防、救護、護照等，「所以我們報告內容是就這一塊」。

陳宗彥表示，因為現在在民主化、自由化情況下，政黨也越來越多，其實有一些政黨有更易黨徽，所以才在評估中有所建議、作分析，但並未要求政黨更換黨徽，也無權要求。陳宗彥強調，「政黨要不要改，內政部無權干涉」。

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