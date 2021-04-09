洪敏超／惡意逼車有刑責　不當危險駕駛

對外國人來說，臺灣道路有一個很獨特的文化，就是馬路上的機車特別多，因此交通尖峰時段不乏見到在車陣中穿梭鑽行的機車，以及四輪、二輪汽機車爭道的現象屢見不鮮。

在這樣的行車文化下，為了趕時間，部分未能遵守交通規則的汽機車駕駛，任意變換車道或轉彎車未禮讓直行車等，以致險象環生。根據內政部警政署統計資料顯示，以臺北市來說，近五年來，因車禍發生死傷的人數，每年約2.7萬人以上，而差點與其他車輛發生事故而未發生實際傷亡或車損的情形，更是不計其數。誠然，在面臨行車事故或行車糾紛時，事故或涉及糾紛的當事人心理都是不好受的，但無論如何，事故或紛爭的當下，保持一顆理性平靜的心，往往是最重要、但也最難做到的事。

實務上常常看到一些情形是，部分汽機車駕駛人因不滿其他駕駛人的行為，透過閃燈、鳴按喇叭，甚至逼車、擋車等方式，對其他駕駛人造成干擾與妨礙，以上這些行為若程度較嚴重，可能涉及刑事責任。例如，若無正當理由而任意逼車，或將車擋在他人行向前方，阻止對方前行或離開，都可能構成《刑法》第304條規定的「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利」要件，進而觸犯強制罪，最高可處3年的有期徒刑。

或許有人認為，如果是在同向還有其他車道的時候擋車，因為對方還有移動的空間，可變換到旁邊車道，所以不會成立上面說的強制罪。實則不然，因為擋車的時候確實已經妨害到他人行駛在同一車道的自由與權利，無論對方事後採取什麼應對措施，都不會影響強制罪的成立。

若更為嚴重的擋車及逼車，除了迫使他人停車外，更可能使後方車輛為了避免追碰撞，而需要緊急煞車或跨越分向限制線。實務上認為，只要行為人的行為造成其他人、車不能或難以往來通行，如果想要通行，將使人、車可能發生公眾往來的危險，且行為人主觀上也可以認識到這樣的結果，並且使之發生時，另外會成立《刑法》第185條規定的妨害公眾往來安全罪，最高可處5年有期徒刑。

總之，駕車上路，不免會遇到一些突如其來的狀況，如能保持一顆平靜的心，快快樂樂的出門，平平安安的回家，勿因一時衝動而觸法，才是最安全回家的路。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●洪敏超，台北地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。