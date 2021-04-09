　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部出招勸調整黨徽　國民黨：英、美政黨也有國徽元素

▲桃園國旗屋。（圖／謝姓民眾提供）

▲桃園國旗屋、國旗示意圖。（圖／謝姓民眾提供）

記者蕭羽耘／整理報導

針對內政部評估報告指出，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，請尊重象徵國家的國徽做適度調整。對此，國民黨回應，有些民主國家的政黨符號，也引用了國旗國徽的元素，例如：英國保守黨、加拿大保守黨、瑞士勞動黨、美國民主黨與共和黨等。

立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。內政部評估報告8日出爐，報告內容指國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。

根據內政部8日送交立法院的專案報告表示，台灣歷經漫長黨國不分的威權統治後，民主化的程度受到世界的肯定，英國「經濟學人」所屬機構「經濟學人資訊社」（EIU）公布2020年民主指數，台灣在167個受評比國家地區排名第11，高居東亞之首，被讚美為「亞洲民主燈塔」。

內政部說明，國徽與國民黨黨徽類似雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

內政部指出，青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定之識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），以與國家象徵有相當的識別度。

對此，國民黨主張，如要以「與國徽相似」為由，要求國民黨改黨徽，先請問民進黨是否認同國旗和國徽？國徽不專屬於特定政黨或個人，如果熱愛國家、認同國家的團體或個人，引用國旗、國徽的元素作為標誌，有何不可？

國民黨舉例，像是有些民主國家的政黨符號，引用了國旗國徽的元素，例如：英國保守黨、加拿大保守黨、瑞士勞動黨、美國民主黨與共和黨等。如認為有辨識上的問題，也應由內政部積極研議，協助人民辨識國徽與國民黨黨徽之差異。

國民黨表示，內政部以「國徽做為國家象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改」為由，顯示國徽對於中華民國確有重要歷史價值，於國際間具有重要識別性。最後，國民黨再問，民進黨是否支持國徽？是否認同中華民國？時代力量對於內政部決定不改國徽，是否可以認同？

再者，今天是太魯閣事件頭七的悲痛日子，執政黨不思痛定思痛，檢討過失，仍舊執迷於意識形態符號操作，視人命如草芥，這是國家最深沉的悲哀。

ET快訊
快訊／謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑！　粉絲驚喜狂刷：恭喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內政部出招勸調整黨徽　國民黨：英、美政黨也有國徽元素

陳歐珀提案設「太魯閣號紀念碑」　李貴敏轟：撫卹還沒發搶著建？

太魯閣頭七...內政部要國民黨改黨徽　江啟臣轟：先改革台鐵

王定宇同居風波滿月　妻子李淑吟首曝心情：我會好好的…

花縣府嗆甩鍋重大工安責任　工程會：依法論事

影／狂女喊「槍決蔡英文」竟是國中師！　曾拍奇特教學片冒名台師大

太魯閣事故頭七　蔡英文感謝所有救災夥伴、承諾台鐵改革責無旁貸

內政部建議藍營改黨徽　國民黨轟：太魯閣頭七日就操作意識形態

黨徽不保了！　李來希怒轟：國徽圖騰是「國民黨先用的」

太魯閣號翻覆北市民10人罹難　柯文哲：發給慰問金兩萬

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

內政部出招勸調整黨徽　國民黨：英、美政黨也有國徽元素

陳歐珀提案設「太魯閣號紀念碑」　李貴敏轟：撫卹還沒發搶著建？

太魯閣頭七...內政部要國民黨改黨徽　江啟臣轟：先改革台鐵

王定宇同居風波滿月　妻子李淑吟首曝心情：我會好好的…

花縣府嗆甩鍋重大工安責任　工程會：依法論事

影／狂女喊「槍決蔡英文」竟是國中師！　曾拍奇特教學片冒名台師大

太魯閣事故頭七　蔡英文感謝所有救災夥伴、承諾台鐵改革責無旁貸

內政部建議藍營改黨徽　國民黨轟：太魯閣頭七日就操作意識形態

黨徽不保了！　李來希怒轟：國徽圖騰是「國民黨先用的」

太魯閣號翻覆北市民10人罹難　柯文哲：發給慰問金兩萬

鹿希派遭嗆「靠爸族」認吳宗憲幫鋪好路！　Sandy安慰：誰不靠爸

網挖出高鐵「天使乘務員」IG！　超兇雙球+蜜桃臀…火辣身材曝光

陸軍「驗收輪胎」圖利案！老闆女兒偽造證明還想串證…100萬交保

劈腿當飯吃！「愛上他們是災難」TOP3渣男星座公開…想婚千萬要避開第3名

少年籃賽／坐船2小時一度吐翻！只為練一次球　馬祖東引孩子的執著

撞球「柯氏三兄弟」因疫情少賺100多萬　轉戰YT開課賺外快

LV「老花飛機包」開放預購　價格不輸一台私人飛機

歐尼爾幫巧遇男子付清訂婚戒　「我只是想讓人微笑」暖爆粉絲

羅奇：拜登推翻川普許多政策，卻保留抗中，真的很怪

「柯式三兄弟」自辦光之塔KO盃撞球賽　期盼台灣榮景再現

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

政治熱門新聞

扁馬蔡任內台鐵傷亡人數曝　網驚：一比較真的嚇死人！

影／狂女喊「槍決蔡英文」竟是國中師！　曾拍奇特教學片冒名台師大

王定宇同居風波滿月　妻子李淑吟首曝心情

蔡英文感謝所有救災夥伴　承諾台鐵改革責無旁貸

她指控蔡英文主使太魯閣事故謀殺彭文正　火速被網友報案

國民黨徽與國徽太像　內政部：宜適度調整

陳歐珀提案設「太魯閣號紀念碑」　李貴敏轟：撫卹還沒發搶著建？

太魯閣頭七...內政部要國民黨改黨徽

內政部出招勸調整黨徽　國民黨：英、美政黨也有國徽元素

花縣府嗆甩鍋重大工安責任　工程會：依法論事

保存第8節車廂警示　網翻日本做法對比

李義祥今年2月早被判刑　高虹安轟林佳龍：還要我提供資料？

柯願捐2個月薪水　質疑為何捐給衛福部

顏若芳自請處分、王定宇如常上工　民眾黨發言人：范雲不用講話？

更多熱門

相關新聞

太魯閣頭七...內政部要國民黨改黨徽

太魯閣頭七...內政部要國民黨改黨徽

針對內政部8日以黨徽、國徽近似為由，建議國民黨更改黨徽，國民黨主席江啟臣晚間怒嗆，民進黨有種就改國徽，否則就好好改革台鐵，內政部選在太魯閣號罹難者頭七的這一天，提出報告此時此刻轉移焦點真是愧對國人，更對不起這次死傷的國人與家屬。

黨徽不保了！　李來希怒轟：國徽圖騰是「國民黨先用的」

黨徽不保了！　李來希怒轟：國徽圖騰是「國民黨先用的」

國民黨徽與國徽太像　內政部：宜適度調整

國民黨徽與國徽太像　內政部：宜適度調整

內政部修法提高房東租金收入免稅額

內政部修法提高房東租金收入免稅額

李義祥要拉工程車卻落軌！蔡政府能解台鐵沉痾？

李義祥要拉工程車卻落軌！蔡政府能解台鐵沉痾？

關鍵字：

國民黨內政部

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

快訊／台南客運衝進地下道！駕駛座「上方全毀」變形

統聯客運塞進「小東地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道

久等了！「大稻埕貨櫃市集」全新開幕

全裸女屍「舌頭外吐」藏床板...26男女滾床嚇傻

客運開入地下機車道被削半　警回應了

來不及交還！家屬安慰1句讓修復師哭了

五熊曬超甜婚紗「老公正面」首曝光！

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

吸金10億後神隱　主嫌前女友與直播主到案

洗菜膝蓋韌帶斷裂！痛到發抖「像被揍爛」

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

更多

最夯影音

更多
頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面