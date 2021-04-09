內政部出招勸調整黨徽　國民黨：英、美政黨也有國徽元素

▲桃園國旗屋、國旗示意圖。（圖／謝姓民眾提供）



記者蕭羽耘／整理報導

針對內政部評估報告指出，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，請尊重象徵國家的國徽做適度調整。對此，國民黨回應，有些民主國家的政黨符號，也引用了國旗國徽的元素，例如：英國保守黨、加拿大保守黨、瑞士勞動黨、美國民主黨與共和黨等。

立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。內政部評估報告8日出爐，報告內容指國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。

根據內政部8日送交立法院的專案報告表示，台灣歷經漫長黨國不分的威權統治後，民主化的程度受到世界的肯定，英國「經濟學人」所屬機構「經濟學人資訊社」（EIU）公布2020年民主指數，台灣在167個受評比國家地區排名第11，高居東亞之首，被讚美為「亞洲民主燈塔」。

內政部說明，國徽與國民黨黨徽類似雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

內政部指出，青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定之識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），以與國家象徵有相當的識別度。

對此，國民黨主張，如要以「與國徽相似」為由，要求國民黨改黨徽，先請問民進黨是否認同國旗和國徽？國徽不專屬於特定政黨或個人，如果熱愛國家、認同國家的團體或個人，引用國旗、國徽的元素作為標誌，有何不可？

國民黨舉例，像是有些民主國家的政黨符號，引用了國旗國徽的元素，例如：英國保守黨、加拿大保守黨、瑞士勞動黨、美國民主黨與共和黨等。如認為有辨識上的問題，也應由內政部積極研議，協助人民辨識國徽與國民黨黨徽之差異。

國民黨表示，內政部以「國徽做為國家象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改」為由，顯示國徽對於中華民國確有重要歷史價值，於國際間具有重要識別性。最後，國民黨再問，民進黨是否支持國徽？是否認同中華民國？時代力量對於內政部決定不改國徽，是否可以認同？

再者，今天是太魯閣事件頭七的悲痛日子，執政黨不思痛定思痛，檢討過失，仍舊執迷於意識形態符號操作，視人命如草芥，這是國家最深沉的悲哀。