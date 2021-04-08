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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太魯閣頭七...內政部要國民黨改黨徽　江啟臣轟：先改革台鐵

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 經濟組 立委江啟臣 經濟部長王美花 國發會主委龔明鑫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

針對內政部8日以黨徽、國徽近似為由，建議國民黨更改黨徽，國民黨主席江啟臣晚間怒嗆，民進黨有種就改國徽，否則就好好改革台鐵，內政部選在太魯閣號罹難者頭七的這一天，提出報告此時此刻轉移焦點真是愧對國人，更對不起這次死傷的國人與家屬。

立法院臨時會院會1月間，通過時代力量立法院黨團所提，要求內政部針對現行國徽與國民黨徽相似，是否需更改進行評估的主決議。根據主決議內容，內政部需在2個月內評估國徽更改必要性，並向立法院內政委員會提出專案報告。

根據內政部8日出爐的評估修改現行國徽之必要性專案報告，國徽做為國家象徵，自有其凝聚國人情感的莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

江啟臣晚間透過臉書表示，內政部選在台鐵太魯閣408次列車罹難者頭七的這一天提出報告，不僅充滿惡意的操作，更是企圖轉移政治責任，剝奪家屬的哀傷空間。

江啟臣說，黨徽先於國徽、國旗，相關歷史請不敢修憲改國徽國旗的相關人等自行查閱。如果要以「與國徽相似」為由，要求國民黨改黨徽，那要先問問民進黨，認不認同國旗和國徽。

江啟臣也說，其他國家的政黨符號，也有許多引用國旗國徽元素的案例，例如英國保守黨、加拿大保守黨、瑞士勞動黨等等，民進黨如果真心認同中華民國，國民黨樂見民進黨將國旗、國徽意象，融入民進黨黨徽中。

江啟臣強調，如果民進黨只是為了政治操作，轉移焦點。更只是凸顯民進黨執政作為的卑劣，無法以常人的心態理解。民進黨有種就改國徽，否則就好好改革台鐵，此時此刻轉移焦點真是愧對國人，更是對不起這次死傷的國人與哀傷家屬。

▼江啟臣轟民進黨：先改革台鐵。（圖／取自江啟臣臉書）

▲▼江啟臣轟民進黨：先改革台鐵。（圖／取自江啟臣臉書）

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