「逼良為娼、拐賣兒童」　雙面人網紅「乞丐哥」遭判13年6個月徒刑

▲陸網紅「乞丐哥」高德飛涉拐賣少女及兒童從事賣淫，遭法院判13年6個月。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名坐擁400萬粉絲的網紅「乞丐哥」於2019年時捲入「拐賣未成年少女及兒童」案件遭逮，案件經過兩年審理，江西省崇仁縣法院今（9）日宣判，原名高德飛的乞丐哥遭判13年6個月徒刑。據了解，高德飛藉著砸爛豪車、約架等方式在網路上竄紅，進而接近陌生女孩，拐賣到海南、江西等地賣淫，最終被執法人員盯上。

▲「乞丐哥」高德飛的入監通知書。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，高德飛起初靠在網上罵人、約架進行炒作，累積很多粉絲。之後，他還透過推銷手錶之類的假貨賺錢。但粉絲打賞和賣貨的收益，網路平台要抽取一半利潤，經濟公司還拿走30%，最後到他手裡的錢不多。

為維持表面光鮮，高德飛開始利用網紅身份結識一些女孩，並將這些女孩拐賣到性工作門店從事賣淫。相較於在外為非做歹的行為，高德飛在家鄉卻擁有「純潔」的另一面。不少村民稱，高德飛及家人在當地口碑很好，甚至，高德飛還經常給當地老人、小孩送錢、買衣服、送玩具等。

高德飛被判刑確定後向家裡撥了通電話，他不滿2歲的兒子只能透過電話喊著「爸爸、爸爸」，令人鼻酸。高德飛的父親表示，希望他好好服刑，爭取減刑，早日出獄，「我們年紀大了，小孩以後還需要他出來照顧。」