100kg小象受困水溝！他「秒扛上肩狂奔」助尋母　超man行為網狂讚

▲印度森林護管員薩拉庫馬扛起比自己還重的小象。（圖／翻攝自推特／@susantananda3）

記者葉睿涵／綜合報導

印度林務局一名職員4日在推特上傳了該局過去救援行動的現場畫面後，影片在網路爆紅並引起瘋傳。影片內容是森林護管員薩拉庫馬（Palanichamy Sarathkumar）在2017年「英勇救象」的狀況，讓許多人看過以後大受感動，並吸引了9558人觀看，獲得超過2000個讚。

綜合外媒報導，來自泰米爾納德邦的森林護管員薩拉庫馬2017年12月12日接到一通電話。打來的民眾表示，山上的寺廟附近有一頭母象一直在原地徘徊，擋住了附近的路。於是，薩拉庫馬和同事們趕到現場，設法用鞭炮將母象趕回叢林。

Bahubali...

A calf got stuck in mud after falling in a canal.Officials from the Mettupalayam forest rescued the calf but got separated from its mother.



Not to loose time, Palanichamy Sarathkumar, carried the calf to reunite it with the herd. Commitment at its best.



(Old clip) pic.twitter.com/HxXCuZhFsK — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 4, 2021



不久後，他們在附近的小排水溝見到一頭受困的小象，這才意識到剛剛的母象正企圖救出自己的小孩，於是薩拉庫馬與同事們決定救出小象，讓牠能與母親團聚。他們將擋住小象去路的巨石移開，並引導牠從小溝裡走出來。

不過，由於小象受困太久，身體變得很虛弱，無法自行行走，於是薩拉庫馬決定用人力將小象扛出，並將其置放於叢林附近，好讓母象能盡快找到牠。薩拉庫馬扛著100公斤重的小象走了大約50公尺後，將其放在一個叢林的水坑附近。

他與同事在原地守著小象好幾個小時，希望能見到母子團聚的時刻，但母象卻一直沒出現。薩拉庫馬猜測，人類的出現可能會讓母象擔心自身安全而不敢出來找小象，於是他和同事們決定先行離去。

Palanichamy Sarathkumar is a hero after lifting a calf out of a ditch and reuniting it with its mother. Posted by BBC News India on Thursday, December 28, 2017

第二天，薩拉庫馬回到原地，發現小象已不見踪影，而地面上有著一個成年大象的腳印，因此他猜測，母象在他們離開後找到了小象，並帶著孩子回到了叢林。

救援行動的影片曝光後，許多人都很好奇，只有182公分高、80公斤重的薩拉庫馬是怎麼扛得起重量超過100公斤的小象。不過薩拉庫馬非常低調地表示，他當時並沒有想這麼多，一心只想著要怎麼救出小象而已。他也感謝同事們在他扛起小象時給了很多的幫助。

網友們在看過影片後對薩拉庫馬的暖心行為表示很感動，他們紛紛留言表示，「願上帝保佑所有的森林護管員」、「向薩拉庫馬致敬」、「謝謝你救了小象」。這部影片目前已吸引9558人觀看，並獲得超過2000個讚、377人轉發。

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