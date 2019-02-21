總獎金178萬　「2019客家流行音樂節」歌唱創作大賽延長報名

▲桃園市「2019客家流行音樂節」歌唱、創作大賽延長報名。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「客家流行音樂節」活動，近年來，已成為國內客家界年度指標性音樂盛事，今年總獎金178萬，為吸引更多客家唱將參加，客家局21日指出，「2019客家流行音樂節」的「客家流行歌唱大賽」及「客家流行歌曲創作大賽」報名截止日，分別延長至3月5日及3月11日，籲民眾踴躍報名！

客家局指出，「2019客家流行音樂節」包含「客家流行歌唱大賽」、「客家流行歌曲創作大賽」及「客家歌曲合唱大賽」等3大系列賽事，活動總獎金高達178萬元。為讓愛唱歌、創作音樂的朋友們有更充裕的時間準備報名資料，且適逢二二八和平紀念日連續假期，「客家流行歌唱大賽」報名延長至3月5日止、「客家流行歌曲創作大賽」報名延長至3月11日止，報名且參賽者皆可獲得1份精美文創禮品。

▲桃園市「2019客家流行音樂節」歌唱、創作大賽延長報名。（圖／客家局提供）

桃園市「客家流行音樂節」報名人數及參與度逐年攀升，客家局在3大系列賽事結束後，更規劃於4月27日平鎮新勢公園舉辦一場高規格的頒獎音樂會，表揚得獎者並提供更大的展演及曝光平台！未來也將推介至各式大型活動中，逐步培育成為客家之星。