　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

捐血站受疫情波及　桃園議員號召民眾捐血籲防疫不忘做公益

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲捐血站鬧血荒，桃園議員黃家齊號召民眾捐血。（圖／黃家齊服務處提供）

▲捐血站鬧血荒，桃園議員黃家齊（左）號召民眾捐血。（圖／黃家齊服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情使民眾減少出門，影響各行各業經營，也使全台各地血庫拉警報，桃園市議員黃家齊獲悉，邀集陽明籃球推廣協會的好朋友10餘人，26日一起捲起衣袖捐熱血，同行的還有桃園區中正里、中成里、文中里里長賴莉莉、姜明月、陳武卿等熱血里長響應，共同呼籲熱血市民去桃園捐血站捐血，不受疫情影響做公益。

▲捐血站鬧血荒，桃園議員黃家齊號召民眾捐血。（圖／黃家齊服務處提供）

▲黃家齊號召民眾捐血，籲市民朋友防疫不忘做公益。（圖／黃家齊服務處提供）

黃家齊表示，捐血站的工作人員都全程配戴口罩，落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診等，而且捐血場所的通風、消毒頻率等措施也都很完善，能確保捐血人絕對會在安全的環境中完成捐血，請民眾放心。他也認為，防疫期間醫護人員都相當辛苦，但前線打仗不能缺少彈藥，血液就是彈藥，呼籲大家支援前線，「防疫也要做公益，希望能籍此拋磚引玉，鼓勵更多的人出來捐血。」

桃園捐血站位於桃園區文康街61號，捐血站歡迎民眾個別前往捐血，避免群聚，也同步呼籲自3月19日起，凡曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另如有曾被確診感染武漢肺炎而治療痊癒者及曾與確定病例之密切接觸者，亦暫緩捐血28天。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／日職淪陷！「阪神強投」藤浪晉太郎確診　失去嗅覺
下面癢炸！男受不了衝診所　一脫褲子…醫師超興奮：這隻好可愛
4/1起發燒客「禁搭雙鐵、大眾運輸工具」　也不能進郵局
大媽進超市「狂咳嗽」：我有新冠肺炎！顧客嚇傻　100萬商品急
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「生態物流專案辦公室」揭牌　邱俊銘擔任執行長

捐血站受疫情波及　桃園議員號召民眾捐血籲防疫不忘做公益

金山警分局異地辦公演練　規劃第二、三辦公室降低群聚風險

「台耀化學」投入抗疫製藥　鄭文燦：期短藥物開發時間

快訊／泰女入境趴趴走「花蓮現身了！」　違反居家檢疫最高可開罰100萬！

南檢防疫超前部署　台南警政、司法、衛生跨域聯合防疫演練

玄天上帝誕辰防疫優先　南投松柏嶺受天宮信徒不入殿「站廟埕前祝壽」

高市戶外小型就業媒合　口罩公司「視訊面試」創紀錄

雲林縣消防局科技輔助　遠端遙控回傳即時影像確保救災零時差

台東87所國小校護認養部落健康站　原住民社工加強母語衛教

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

桃園「生態物流專案辦公室」揭牌　邱俊銘擔任執行長

捐血站受疫情波及　桃園議員號召民眾捐血籲防疫不忘做公益

金山警分局異地辦公演練　規劃第二、三辦公室降低群聚風險

「台耀化學」投入抗疫製藥　鄭文燦：期短藥物開發時間

快訊／泰女入境趴趴走「花蓮現身了！」　違反居家檢疫最高可開罰100萬！

南檢防疫超前部署　台南警政、司法、衛生跨域聯合防疫演練

玄天上帝誕辰防疫優先　南投松柏嶺受天宮信徒不入殿「站廟埕前祝壽」

高市戶外小型就業媒合　口罩公司「視訊面試」創紀錄

雲林縣消防局科技輔助　遠端遙控回傳即時影像確保救災零時差

台東87所國小校護認養部落健康站　原住民社工加強母語衛教

日職／藤浪晉太郎確診　新冠肺炎首例出現

美國單周「328萬人」申請失業補助　創歷史新高紀錄

川普怒轟WHO大打親中牌　耿爽：支持世衛繼續發揮作用

王子、任容萱生命共同體　《覆活》5大看點追劇了

西甲暫停伯納烏球場空置　皇馬決定出借變成防疫物資倉庫

洛克把她刺在身上...本本「鬆口2人關係」曝私下互動　吳宗憲：老夫老妻狀態！

面試問「為什麼要錄取你」！資深前輩曝正解　一句話打趴競爭者

減少業務員接觸！南山人壽推線上「理賠試算」服務　直接申辦住院手術給付

傑尼斯偶像「揪3未成年少女上賓館」喝酒開趴！　剛出道3個月醜聞照被挖

英情侶嫌隔離所像監獄！律師火大怒轟「台灣被欺負的還不夠？」

地方熱門新聞

母載兒遭大貨車撞擊母送醫不治　

嘉女騎士撞路邊大貨車　2女童頭破裂

男持刀傷人逃逸　傷者家屬懸賞抓人

泰女入境趴趴走　違反居家檢疫最高可罰100萬

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

嘉義市出現首例確診　本島西部僅剩嘉義縣掛零

影／桃捷運量腰斬　清明後直達車減班

台南1名留學生回國5日無人聞問

顛覆傳統比花珍貴　蒜頭也能這樣送

桃園機場第三跑道　環評通過

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

傳綠島有遊客染新冠肺炎

更多熱門

相關新聞

避免股東會群聚感染　金管會提四方針防疫

避免股東會群聚感染　金管會提四方針防疫

股東會旺季即將到來，對於股東會大型群聚是否成為防疫破口，金管會證期局指出，目前已請發行公司與股務機構盡力推廣電子投票，並且建議在開會當天要保持環境通風、降低工作人員數量；而不少股民出席股東會是為了領取紀念品，證期局表示，其實也可以用其他方式贈送，不一定要讓股東到現場。

南檢防疫跨域聯合防疫演練

南檢防疫跨域聯合防疫演練

台大3/30起總校區實施門禁　師生憑證入校

台大3/30起總校區實施門禁　師生憑證入校

三重、林口警異地辦公演練　防疫超前部屬

三重、林口警異地辦公演練　防疫超前部屬

家樂福防疫新規！額溫超過37.5禁入賣場

家樂福防疫新規！額溫超過37.5禁入賣場

關鍵字：

防疫捐血站血荒議員黃家齊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

辛龍消失3天首度發文了！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

「果凍牌口罩」10產線威炸　網：比本業還賺

抓到義大利「0號病人」！陳時中：為時已晚

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面