捐血站受疫情波及　桃園議員號召民眾捐血籲防疫不忘做公益

▲捐血站鬧血荒，桃園議員黃家齊（左）號召民眾捐血。（圖／黃家齊服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情使民眾減少出門，影響各行各業經營，也使全台各地血庫拉警報，桃園市議員黃家齊獲悉，邀集陽明籃球推廣協會的好朋友10餘人，26日一起捲起衣袖捐熱血，同行的還有桃園區中正里、中成里、文中里里長賴莉莉、姜明月、陳武卿等熱血里長響應，共同呼籲熱血市民去桃園捐血站捐血，不受疫情影響做公益。

▲黃家齊號召民眾捐血，籲市民朋友防疫不忘做公益。（圖／黃家齊服務處提供）

黃家齊表示，捐血站的工作人員都全程配戴口罩，落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診等，而且捐血場所的通風、消毒頻率等措施也都很完善，能確保捐血人絕對會在安全的環境中完成捐血，請民眾放心。他也認為，防疫期間醫護人員都相當辛苦，但前線打仗不能缺少彈藥，血液就是彈藥，呼籲大家支援前線，「防疫也要做公益，希望能籍此拋磚引玉，鼓勵更多的人出來捐血。」

桃園捐血站位於桃園區文康街61號，捐血站歡迎民眾個別前往捐血，避免群聚，也同步呼籲自3月19日起，凡曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另如有曾被確診感染武漢肺炎而治療痊癒者及曾與確定病例之密切接觸者，亦暫緩捐血28天。

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