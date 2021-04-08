太魯閣號慘劇頭七法會　徐榛蔚：盼家屬走出悲痛、罹難者安息

▲▼太魯閣號事故罹難者頭七法會，各界前來獻香致意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚、交通部長林佳龍、立法委員江啟臣、葉毓蘭、花蓮議長張峻、副議長潘月霞及多位縣議員、花蓮市長魏嘉賢與各界民意代表，共同出席上香悼念，並向前來的部分罹難者家屬致意，盼罹難者安息、生者安心。

台鐵太魯閣號408車次發生嚴重事故，造成奪走五十位乘客寶貴生命的重大災難，更成為半世紀以來台灣鐵路交通最慘重的事故，為慰撫罹難者家屬悲慟情緒，花蓮縣政府8日下午三時於花蓮市立殯儀館舉行「0402太魯閣號火車事故罹難者頭七法會」，盼能超渡罹難者，讓死者安息，生者安心。

花蓮縣長徐榛蔚、交通部長林佳龍、立法委員江啟臣、葉毓蘭、花蓮議長張峻、副議長潘月霞、多位縣議員、花蓮市長魏嘉賢及各界民意代表共同出席上香悼念，並向前來的部分罹難者家屬致意，盼罹難者安息、家屬早日走出哀慟，並呼籲中央正視東部鄉親交通權益，給人民一條安全回家的路，切莫讓悲劇一再重演。

▲▼法會由法師依循古禮儀式依序進行，場面莊嚴肅穆。

8日下午三時法會由法師依循古禮儀式，依序進行演淨、請佛、發表、請總蓮位、皈依、點主、引魂、啟誦佛說彌陀寶懺、作頭七、供養、繳經等儀式，並於下午四時三十分焰口普施108桌，繳庫圓滿後安靈，場面莊嚴肅穆。

0402台鐵事故造成許多家庭天倫夢碎，花蓮縣政府在第一時間整合各局處及民間力量，全力投入支援中央交通部及台鐵的救災工作，希望將傷亡情形降至最低。縣長徐榛蔚肯定警消人員與各局處同仁在災難之際恪盡職守投入救災，並感謝民間慈善團體及熱心人士作為警消人員的堅實後盾，提供最即時的技術與物資支援。

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