柯文哲鬆口願捐2個月薪水　質疑「為什麼要給衛福部」





▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台鐵太魯閣號意外造成50人喪生慘劇，衛福部3日設立賑災專戶接受民眾捐款，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊皆以個人身分，分別捐出一個月所得。被問到會不會捐款？台北市長柯文哲先表示，要捐他自己一個人捐就好，「一個人捐2個月。」不過自己很不喜歡這種文化，好像沒捐錢就沒愛心，且要捐的話寧可捐給北市緊急救護基金，「為什麼要捐給衛福部？」

柯文哲8日赴台北市議會備詢，民進黨台北市議員張茂楠質疑，有看到許多人奉獻愛心，但不曉得柯文哲對愛心捐款的看法？柯文哲先嘆了一口氣，表示「該捐還是要捐。」

張茂楠提及，其他五都都有表態捐款，卻似乎沒看到柯文哲有動作，市長代表的是台北市大家長，會讓市民感受到溫暖，而台北市政府內似乎也有一名公務司機女兒罹難。柯文哲則說，「這個⋯同仁女兒我們直接包給他就好了啦。」

張茂楠表示，柯文哲不只是一個同仁的身份，還有身為台北市長的身份，到底要不要捐款？柯文哲說，「對啦，捐是可以捐，但是我覺得喔⋯唉。」

張茂楠說，這是愛心捐款，不需要把問題複雜化，捐多少都可以，不用在乎大小，只是在乎愛心。台北市副市長蔡炳坤回應，柯文哲在市政會議上已有表態，首長室捐出一日所得。

柯文哲則說，「老實講，我要捐寧可捐給台北市緊急救護基金，我為什麼要捐給衛福部⋯」且自己不曉得要捐多少才算是有愛心。張茂楠說，自己也不清楚，不然就比照高雄市長陳其邁捐1個月薪水。柯文哲回擊，「要捐就捐多一點。」不過大家不是這麼有錢的人，要捐可以捐，但是「我很不喜歡這種文化，好像你沒捐就是沒愛心。」

▲台北市議員陳建銘。（圖／記者李毓康攝）

而台北市議員陳建銘隨後質詢時，也同樣詢問柯文哲會不會捐款？柯文哲嘆氣說，「我跟你講，唉！一開始這樣⋯要捐我自己捐就好，一個人捐2個月，不要去牽扯那些首長。」

台北市議員羅智強則詢問，在高雄氣爆之後，對民進黨的捐款帳戶是否有信心？若市民捐款至台北市專戶，柯文哲會不會好好使用該捐款？會不會像前高雄市長陳菊一樣被監察院糾正。柯文哲說，北市急難救助項目是有固定的，「不會去做那種⋯」

關於捐款問題，羅智強表示，若在關心台北市部分，是不是可以交給台北市捐款使用，比交給中央更有信心一點？柯文哲則回應，對啦，要捐的話捐給台北市的自己處理就好；捐一日所得是「跟大家一起捐」，「要捐我自己捐」，不想要捐多少害大家跟進。

▼台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）