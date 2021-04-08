換3次票搭上太魯閣！女兒氣話「不回來了」　一語成讖母痛哭

▲為返家換三次票卻搭上死亡列車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台鐵太魯閣號事故50人罹難逾200人輕重傷，震驚社會、各界傷痛。其中一位台東縣里長女兒廖翊羽為了返家，一連換了3次車票，卻搭上這班死亡列車，期間還因換票問題與母親賭氣說「以後不回來了」，未料一語成讖，里長母親傷心欲絕。台東縣長饒慶鈴也喊出重話，痛批台鐵，希望相關單位負責，讓花東人有條安全回家的路。

32歲的廖翊羽遺體昨晚運回台東，他父親廖朝琴紅著眼眶不發一語。台東市長張國洲難過的說，廖未當里長兩家人就認識，廖的大女兒廖翊羽也是他女兒同學，翊羽在北部銀行當幹部，失去這種人才是台東人的痛。

▲台東縣長饒慶鈴重批台鐵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

而廖翊羽為了返家還3度換票，未料竟然搭上死亡列車，且一開始換票過程中很不順利，她還賭氣跟媽媽說以後不回來了，雖然之後有傳訊息道歉，但怎麼也沒想到，就此天人永隔，讓母親哭斷腸。

饒慶鈴強調，當年普悠瑪出軌案發生後，交通部完成台鐵總體檢報告，144項改善建議，行政院表示目前已完成109項，然而台鐵的意外非但沒有減少還與日俱增，死傷情況不斷增加，可見片面改革無法解決台鐵組織結構性的問題。台鐵制度僵化、長期不重視風險管理，但行政院提出台鐵的公司化改革幾十年，最後皆不了了之，應大刀闊斧從體質上改革才是根本之道。

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