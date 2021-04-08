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劉櫂豪淚灑質詢台　黃子哲：英系大將只能流淚那人民呢？

▲▼劉櫂豪質詢林佳龍淚灑質詢台。（圖／翻攝立法院直播）

▲劉櫂豪質詢林佳龍淚灑質詢台。（圖／翻攝立法院直播，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵408次太魯閣號出軌釀50死。民進黨台東立委劉櫂豪7日質詢交通部長林佳龍時一度哽咽，要求台鐵兩年內完成鐵路沿線監測及異物入侵警示系統。對此，黃子哲直言，「英系大將只能哽咽流淚，那人民呢？」不願懷疑劉櫂豪的眼淚，但英系立委只能流淚控訴，那台東人或國人不就哭訴無門？只能流血犧牲？

▲▼劉櫂豪質詢林佳龍淚灑質詢台。（圖／翻攝立法院直播）

劉櫂豪表示，過去國民黨真的是確實愧對台東，但現在身為執政黨，就要全部擔負，所有的責難和期待都要擔負，「我們再怎麼樣的悲痛，但我們還活著啦，我們還可以走路，我們還可以發呆，我們還可以回去跟我們最心愛的人擁抱在一起，但有些人他已經沒有辦法，部長你承擔起你的責任，但是我們活著的人一定要拚了全力，給所有的人一條平安回家的路，別的不講，至少在這兩三年裡面，要建立起我們台鐵沿途全面性警示跟監測系統。」

▲▼劉櫂豪質詢林佳龍淚灑質詢台。（圖／翻攝立法院直播）

黃子哲表示，劉櫂豪問「為什麼慘重事故又發生在東部？」、「活著的人一定要拚全力，給所有人一條平安回家的道路」，這也是罹難者、家屬，以及所有人的疑問，但劉櫂豪是立委，又是民進黨內英系的要角，可以直達天聽到總統蔡英文，那麼究竟是劉櫂豪對台鐵疏於監督？還是下情無法上達？還是蔡英文根本充耳不聞也不願去做？

▲▼劉櫂豪質詢林佳龍淚灑質詢台。（圖／翻攝立法院直播）

黃子哲指出，短短2年半，已經有68條人命不幸因鐵路重大事故而殞落，不是天災，而是人禍，甚至是官禍，上次普悠瑪號事故時，蔡英文曾承諾台鐵「改革無上限」、「改到好為止」，這次又發生太魯閣號事故，蔡英文再提「改革三方向」、「不要懷疑政府改革台鐵的決心」，想問問身為台東選出的立委劉櫂豪相信嗎？覺得蔡英文的保證跳票、承諾落空不生氣嗎？

黃子哲提到，遺憾的是，劉櫂豪在質詢裡，竟對蔡英文或行政院長蘇貞昌未置一詞也沒有任何苛責，林佳龍固然該下台，行政院作為交通部的上級機關，總統作為國家領導人還失信於民，難道完全沒責任？不應下台或表示歉意？

▲▼劉櫂豪質詢林佳龍淚灑質詢台。（圖／翻攝立法院直播）

黃子哲提及，在劉櫂豪的質詢裡，反倒是聽到說了數次「國民黨對不起台東人」，真是如此嗎？鐵路電氣化延伸到花東、雙軌化、包括太魯閣號增購汰換、第四代訂票系統的購置等，難道不是馬政府時期推動或落實的？國民黨執政當然不是100分，一定有改善進步的空間，但這次是60年來傷亡最慘重的鐵路事故，現在的執政者當然責無旁貸，如果還在馬維拉，那就是在牽拖鬼扯。

黃子哲還說，和劉櫂豪經常在政論節目同台，其論述在綠營中還算是比較理性溫和，所以昨天感性質詢其實令人印象深刻，做為執政黨的立委，又身兼英系的大將，比更多人擁有影響蔡英文的機會與權力，所以與其哽咽，不如敬業，與其啼哭，不如監督。

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