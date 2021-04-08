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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉毓蘭提「第8車廂」保存至228公園　柯文哲不贊同：不要作秀

▲▼台北市議會,柯文哲施政報告及質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲施政報告及質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台鐵太魯閣意外造成50人喪生慘劇，其中第8節車廂最嚴重，直接撞上隧道，車頭被削掉一半，畫面怵目驚心；國民黨立委葉毓蘭提議，要把第8節車廂「永久保存」，引發外界熱議。對此，台北市長柯文哲表示，自己並不同意，畢竟做事比較重要，「不要作秀。」

葉毓蘭表示，408車次太魯閣號是在台灣服役剛滿5年的TEMU1000型電聯車，發生事故後，50條人命灰飛煙滅，「這也是政府應作為而不作為，上下交相賊的鐵證」，因此建議應該把第8節車廂永久保存，放在距離總統府、行政院、監察院最近的228公園，做為提醒政府台灣人的人命不能這麼不值錢的紀念碑。

柯文哲8日赴台北市議會質詢，被民眾黨籍台北市議員林國成詢問，是否同意要將太魯閣號第8節車廂移到228紀念公園？柯文哲表示，228公園是台北市政府管嗎？「是的話我覺得不必要，我不同意！」

聽聞柯文哲的回應，林國成先是再確認是否有聽錯，提及立院很多人在討論，理由為移到228公園有警惕教化意味。柯文哲強調，「做事比較重要啦！不要再作秀。」

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▼台北市議員林國成。（圖／記者李毓康攝）

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