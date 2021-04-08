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殉職袁淳修殘缺斷腿最後尋獲　姊淚崩：盡責守護列車到最後一刻

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲袁淳修殘缺的斷腿，於6日深夜尋獲，他姊姊說，他留那隻腿，留守到最後。（圖／記者游瓊華攝）

記者白珈陽／台中報導

台鐵太魯閣號408車次2日上午發生嚴重出軌意外，33歲司機員袁淳修不幸殉職，今（8日）是頭七，全線120輛列車於上午9時28分鳴長笛30秒哀悼致意。袁淳修殘缺的斷腿，在6日深夜終於在車廂內被找到，也是在所有罹難者中，最後被尋獲的肢體；袁的姊姊今日表示，「他留那隻腿，就是留守到最後，不留遺憾。」

事發當下，袁淳修耗盡生命最後4秒全力踩下煞車並閃燈鳴笛，但當時車速高達126公里根本無法煞停，最後因高速撞擊導致肢體分離，不幸殉職。受損最嚴重的第8節車廂於6日深夜被拉出，而袁淳修的斷腿在頭七之前被發現，冥冥之中象徵擔任司機員的他守護列車到最後一刻。

袁淳修的姊姊說，「他留那隻腿，就是留守到最後，不留遺憾，讓我發現，原來弟弟這麼盡責。」

今日是袁淳修的頭七，全線列車於上午9時28分事故發生時間，鳴笛5秒之外，列車於行經「0402臺鐵408次事故地點」也將長鳴1聲。經綜合調度所統計，在4月8日上午9時28分前後在線上運轉的車次，總共有120列，共同鳴笛致哀及感念，全體司機員也於胸前繫上黃絲帶悼念。

▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛，火聯會台北分會會長張伸維黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛，火聯會台北分會會長張伸維黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

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