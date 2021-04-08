獨／起底地獄倒楣鬼！阿好懷淘金夢來台3年　聽老闆話衰背50人命





▲太魯閣出軌，逃逸移工阿好落網畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、黃宥寧／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次翻車重大死傷意外，被李義祥聘僱的逃逸越南籍移工阿好（37歲），雖然到案後針對檢警交叉詢問比對李男供詞取得不少進展，甚至確定李男貨車翻落後擅自開怪手試圖救車卻導致太魯閣列車撞上翻覆，但因為阿好案發後搭乘東新營造林長青車輛離開工地，並商借重機車投宿花蓮市區民宿逃亡6天，遭檢察官認定有逃亡之虞聲押獲准。

▲太魯閣出軌，逃逸移工阿好躲在花蓮市區民宿逃亡6天。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據調查，阿好3年多前跟隨姊姊的腳步，透過姊的介紹向高雄市某人力仲介公司報名來台灣打工，但因為疑似與聘僱雇主不合，工作不到半年就失蹤，經阿好雇主報警、人力仲介公司也依法通報，阿好就此成為逾期滯台打黑工的非法移工。

據悉，阿好失聯後曾向在東部醫療院所擔任看護的姊姊詢問，他認為花蓮較為偏僻粗重工作機會較多，加上偏鄉應不易遭警察、移民署人員查獲，他後來就在李義祥的工業社打黑工，平常擔任工地搬運建材、廢輪胎，營建廢棄物的粗重工作。

阿好目前因涉太魯閣號翻車死傷意外遭檢察官聲押禁見獲准，依照台灣法律推定他將面對台灣司法追訴，若遭判刑定讞將入獄服刑，出獄後再依規定轉到外國人收容所安置等候遣返，可能對阿好來說，當天的工地的貨車滑落僅是聽從老闆李美祥的指示「上班賺錢」，未料卻因此捲入50人死逾200人受傷，台灣鐵路史上半世紀來最重大的傷亡案件，阿好堪稱是台灣治安史上外國人犯下最嚴重傷亡案件的第一人。

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