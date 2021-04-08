柯文哲籲蔡英文接種AZ疫苗　「除非她永遠躲在總統府裡面」

▲柯文哲施政報告及質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心7日表示，12日起開放第2、3類實施對象接種新冠疫苗，包括中央及地方政府防疫人員、高風險一線接觸人員；身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲7日表態願意接種疫苗。被問到會不會呼籲總統蔡英文也施打疫苗？柯文哲酸說，除非蔡英文永遠躲在總統府，不然還是要打。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，為加速提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，故自4月12日起，開放中央及地方政府防疫人員以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作的第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗。

新冠疫苗第二優先對象的中央及地方政府防疫人員，當中包含維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員、衛生單位第一線防疫人員、邊境管制相關一線人員、居家隔離檢疫關懷工作一線人員、實際執行救災、救護人員、第一線海巡、岸巡人員、實施空中救護勤務人員等。

身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲，也被列為新冠疫苗第二優先對象。針對柯文哲是否會接種疫苗？陳智菡7日轉述，柯文哲表示打疫苗仍是既定方向，否則國門無法開啟，整體評估利大於弊，若確定開放，不會佔用到醫護人員的資源，他願意施打疫苗。

柯文哲8日赴台北市議會備詢，被台北市議員林國成詢問，會不會呼籲總統蔡英文跟他一起來打疫苗？柯文哲回應，「我會打疫苗啦！那是因為現在鎖國，大家不想打，但等到國門一開，你不打的話會害怕。」林國成再度確認柯文哲會不會打AZ疫苗？柯文哲簡潔回應「會！」

林國成追問，那會不會呼籲蔡英文也來打AZ疫苗？柯文哲表示，「除非她不接觸人民，永遠躲在總統府，才可以不打。不然她還是要打。」