電通行銷傳播集團攜手老梅國小　用創意驅動夢想繪本城

▲電通行銷傳播集團與老梅國小師生與小梅夢想城真繪本城鎮牆面合影。左一為電通行銷傳播集團社會影響力領導人翁偉智，後排左二為新北市石門區老梅國小校長黃家裕，右五為新北市石門區老梅國小美術老師洪于涵。

圖、文／電通行銷傳播集團提供

兒童節前夕，行政院宣布將新板特專三文化設施用地，規劃興建以兒童為核心，培養孩子創造力的「國家兒童未來館」，希望讓孩子從遊戲中體驗科技，在快樂裡夢想未來。向來致力於運用產業核心能力發揮社會影響力的電通行銷傳播集團（dentsu），對啟發孩童的創意力同樣不遺餘力，歷經四年的耕耘共創，2021年4月，將攜手台灣最北的偏鄉、擁有120年歷史的老梅國小學生（以下簡稱小梅），用創意驅動「小梅夢想城真」，全台灣第一座有故事的繪本城鎮即將誕生！未來，除了綠石槽、富貴角燈塔、風箏公園等景點外，石門區老梅里將有前所未見的觀光新體驗。

老梅社區因人口外流嚴重、地方發展受限，造成這裡的孩子缺乏自信心、影響學習發展。2018年，小梅用創意產出三本繪本，希望讓更多人認識他們的家鄉，但卻乏人問津。當時，電通行銷傳播集團看見孩子的創意力，決定投入人力與資源，展開「啟飛吧！小梅」四年計畫，透過改造老梅社區，振興當地的觀光與經濟。這項翻轉家鄉的造鎮計畫邁入第四年，從一面彩繪牆、一個裝置景點開始，逐漸延伸到整條街廓與社區。2021年，電通行銷傳播集團結合插畫家SMART莊信棠與老梅國小師生，不僅共創完成「小梅夢想城真」繪本，並進一步將繪本視覺與故事情節搬上社區牆面與街道，並預計於4月底前，完全打造全台灣第一座有故事的多媒體繪本城鎮。