心疼50死！日本人一張紙條「我們來報恩的」　百盒蛋包飯送救難員

▲日本人一張紙條「我們來報恩的」，百盒蛋包飯送救難員。（圖／記者黃國霖攝，下同）



記者許力方、黃國霖／花蓮報導

台鐵太魯閣號出軌事故，奪走50條無辜生命，但仍有2具遺體無法辨識身份，同時現場搶救工作進入第四天，第5、6、7、8節車廂仍卡在隧道內，檢方最後相驗採證後，預估5日上午吊出第5節車廂，之後就會復軌。熱心民眾持續送暖，4日深夜台北有雙B車隊送來泡麵飲料物資，還有日本民眾送來「蛋包飯」給救難隊員，暖心紙條上僅短短註明「我們來自日本，我們來報恩的！」

花蓮清水隧道出軌現場，4日下午順利拖出第4節車廂，交通部次長、台鐵代理局長祁文中指出，希望午夜前能拖出第5節車廂，但施工徹夜持續，目前評估第5節車廂及轉動軸還有機會歸位，消防將協助以千斤頂嘗試，將5、6節車廂切開，預估等到早上才能將第5節車廂運離。

至於第6節車廂，牽涉還有遺體在裡面，等到第5節車廂拖出，並完成採證後，5日再評估後續處理。交通部長林佳龍4日深夜也在現場表示，盼3個工作天內能完成現場搶救，最快4月底恢復全線通行。

4日深夜11時許，有雙B車隊到場，熱心民眾搬下一箱箱物資，有泡麵、飲料替救難人員加油，男子受訪時表示，他們6輛車來自台北，開了約3小時的夜車抵達花蓮。另一邊，救難隊員也收到來自日本民眾的愛心，深夜帶著100多盒蛋包飯和超過80個麵包來支持，紙條暖暖地寫道：「台灣的各位辛苦了，我們來自日本，我們來報恩的。一點心意希望你們吃飽，各位恩人別累壞了，日本人與台灣人同在，謝謝你們陪我們走過困難的時候。」

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▼台北雙B車隊深夜送物資到花蓮。

