「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號事故，釀成50死、200傷慘劇。花蓮慈濟醫院骨科醫師吳坤佶2日接獲消息，第一時間趕赴事故地點支援，期間不僅懷抱安撫2歲男童，更將白袍披在發抖的傷患身上，馳援近5個小時，不料這件白袍輾轉漂流，沾染血跡與砂土，最後竟又回到慈濟醫院，讓院方驚訝之餘，也感受到愛的能量，並在4日晚間揭露更多救援細節。

花蓮慈濟醫院在臉書指出，當時62歲吳坤佶正忙碌看著門診，直到手機響起，電話另一頭是尋求支援的急切請求，他才得知事態遠遠超過大家想像的嚴重，並在隨後走出診間，向所有排隊等待的病患道歉，「對不起，今天要跟大家失約了，因為還有更危急的人需要醫療及救難人員的協助。」

語畢，吳坤佶連衣服都來不及換，直接穿著白袍驅車趕往事故地點，因為他不僅僅只是骨科主治醫師，同時還是花蓮縣消防局救護大隊大隊長、特種搜救隊教官，所以當他一到現場，二話不說就立刻套上紅色搜救服與裝備，投入救災現場。

▲隧道內空間狹窄，增加救援難度。（圖／記者郭世賢翻攝）

不過，事故現場相當嚴重，連參與多次重大救災經驗的吳坤佶也不禁心驚，「現場真的不知道該怎麼走，不只是因為許多地方完全沒有通道可走、只能用攀爬方式進入，而是低頭一看，落腳處不是等待救援的傷患，就是讓人遺憾、已挽不回生命的遺體，真的不知道該怎麼走...只能先脫下特搜服覆蓋，守護這生命最後的尊嚴。」

救難途中，吳坤佶遇到一對祖孫，發現阿嬤已經受傷，需要緊急醫療處理，但仍緊緊抱著受驚的孫子。當下他告訴這位阿嬤，「妳不要擔心，我們會幫你照顧好孫子」，隨即將孩子接到懷中。之後，孫子嚎啕大哭，但吳坤佶仍耐心安撫「不要害怕，醫師北北很愛你，會保護你的，這次我們不用打針，不用怕！」結果孩子真的安靜下來，緊緊抱著吳坤佶，直到支援抵達，才被送醫救治。

▲醫師在隧道內緊抱小孩。（圖／蔡哲文提供）

此時，吳坤佶身上的白袍已經多了許多摺痕、砂土，但使命卻還沒結束，因為搜救人員又抬出一位雙腿骨折的陳姓男子，嚴重傷勢加上失血嚴重，讓陳男在等待送醫時頻頻發抖喊冷。吳坤佶見狀不忍，立刻脫下白袍披在陳男身上，「現在我只能先讓你披著，加油，救援馬上就到了！」

本以為白袍一去不返，怎料歷經5小時救援後，吳坤佶再度回到花蓮慈濟醫院，竟失而復得，找回自己的白袍。原來，陳姓男子因為傷勢嚴重，後來被送往花蓮慈濟醫院救治，結果醫護同仁看到有件白袍，一攤開發現上頭沾了血跡，卻繡有「吳坤佶醫師」的名字，便將白袍物歸原主。

花蓮慈濟醫院在文末感慨，後續這位小男童很平安，而披著白袍的陳姓男子也持續住院治療中，「這件白袍因為愛而出發，現在回到了有愛的地方。」引發熱烈回響。

▲▼白袍漂流5小時物歸原主，沾染砂土與鮮血。（圖／翻攝自臉書／花蓮慈濟醫院）