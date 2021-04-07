用企業的力量幫太魯閣家屬　台積電張淑芬眼眶紅：會比政府動作快

▲太魯閣號出軌，台積電慈善基金會董事長張淑芬7日赴花蓮。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／花蓮報導

台鐵太魯閣號發生重大事故造成多名傷亡，台積電慈善基金會董事長張淑芬7日從新竹前往花蓮，將對罹難者家屬及傷者提供幫助，希望他們能盡快走出陰霾，並且允諾會使用企業的力量提供幫助，甚至表示「會比政府動作還快」。

做公益總是衝第一線的張淑芬，無論在2014年高雄氣爆或是2018年花蓮震災，總是能看見張淑芬與台積電慈善基金會，伸出援手幫助。她受訪表示自己並非專業人士，會先到市政府了解可以做些什麼，初步想法則是希望可以跟家屬聊聊，並了解一下狀況提供幫助，講到事故發生，張淑芬眼眶泛紅說「自己很想哭」。

張淑芬也強調，有些家庭因為這次意外遭分散、破裂，該如何提供幫助，她將會一條一條分清楚，提供企業力量，甚至表示政府有自己的管道，「但我們的動作比他們快。」

▼張淑芬贈送一盒蘋果禮盒由花蓮縣消防局長林文瑞接受，希望一切平安。（圖／記者黃宥寧攝）

張淑芬認為，事故後對於家屬而言是件惡夢甚至會產生後遺症，她也將提供醫療或是找經驗的團體進行輔導，希望傷者及罹難者家屬能盡快走出噩夢。

張淑芬受訪結束也前往衝第一線的消防局，最後並贈送蘋果禮盒，由花蓮縣消防局長林文瑞接受，希望一切能平平安安。

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