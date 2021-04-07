曬卡炫富「最有價值的1張」　1.8萬人讚爆！狂PO照蓋樓：我也有

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前曬出一張特殊卡片，表示這是手中最有價值的卡，雖然她口中笑喊炫富，但大家看到後紛紛獻上讚美與敬意，同時PO文也釣出大票「有錢人」蓋樓秀同款卡片，直呼「器官、大體、骨髓通通捐出去。」

女網友在爆廢1公社po出照片，笑問「可以蓋炫富樓嗎？這是我最有價值的卡。」只見這是一張器官捐贈同意卡，但由於年代久遠，並沒有註記健保卡，所以必須重新申請才有用。

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對此，許多擁有此卡的人紛紛留言表示，「看完生死接線員後，23歲生日當天就去簽了」、「開刀時順便辦了，可能只有眼角膜可以用吧！很久以前也已申請放棄緊急急救」、「這是我看過最富有的一層樓！我也有捐贈卡，但找不到了」、「某一年送自己的生日禮物，也是父親的遺願」、「我也有！這張應該是早期的」、「價值連城的一張卡，隨便一個器官都破幾十萬」、「我國中就偷偷辦了卡」。

▲器官捐贈同意卡。（圖／翻攝自爆廢1公社）

值得一提的是，若有意願器官捐贈者，可以簽署「器官捐贈同意書」，並申請註記器官捐贈意願於健保IC卡，而管道除了可到全國各醫院、衛生所、健保署等服務窗口索取同意書，再填寫郵寄；也可透過「中華民國器官捐贈協會」、「器官捐贈移植登錄中心」等網站線上簽署，並列印同意書，親筆簽名後掛號寄回。

一般來說，僅在腦死的狀況下，才得施行器官捐贈。另外，在現行法律下，除了捐贈者本身的意願外，也要取得兩位捐贈者家屬的同意書，始得進行器官捐贈。