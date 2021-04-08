女教師「自拍性愛片」流出！上線15分鐘被學生看光光　下場出爐

▲美國一名高中女教師將自拍性愛片上傳社群平台，遭多名學生看見。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國伊利諾州闊德城（Quad Cities）驚爆校園性醜聞，莫林高中（Moline High School）一名女教師在Snapchat上發布自拍性愛影片，雖然15分鐘後就火速刪除，但限制級內容已被多名學生看見，她如今也遭停職處分。

警方調查報告指出，校長桑德斯（Trista Sanders）去年11月7日接獲學生通報，才讓案情曝光。文件中寫道，只要是女教師的Snapchat好友都可看見影片。截圖證據顯示，多名學生在聊天群組內爭論著是否應該告知老師。

女教師宣稱，不知道為何性愛畫面會被上傳，甚至認為手機可能被駭。她接受偵訊時回憶，當時接到友人電話，被瘋狂要求撤下影片時，根本不知道發生什麼事，直到打開Snapchat才驚覺大事不妙，甚至沒有瀏覽影片內容，嚇得立刻刪除影片。

州助理檢察官韋勒（Heidi Weller）於3月1日向警方表示，檢方拒絕提出指控。她說，沒有證據顯示女老師蓄意散播色情影像，或與學生發生不當接觸。《闊德城時報》報導，州檢察官辦公室已經宣布結案。

據悉，警方報告中沒有透露學生與女教師的姓名，教育部門官員拒絕說明細節。莫林高中董事會主席拉亞帕提（Sangeetha Rayapati）也不願公布女教師身分，她說，該學區依據州法律制定所有行政規則，而這名職員至今尚未復職。

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