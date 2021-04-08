單號「4444」送安息室！外送員不敢拿小費　毛炸：下單送骨灰工廠

▲原PO分享超毛的外送經驗 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者施怡妏／綜合報導

外送員在送外送時，常會遇到許多稀奇古怪的事情，一名外送員表示，接到一筆外送，送到醫院B2的安息室，單號還是4444，但他認為這一切可能都只是巧合，沒想到下一筆訂單出現「玉石」店的外送，原以為是磁磚工廠，沒想到竟是跟骨灰罈相關，讓他嚇得頭皮發麻，感覺一股冷風吹過。

「跑單跑到頭皮發麻，背脊涼颼颼！」男網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，接到一筆醫院的外送，送到B2的安息室，單號還跟好是4444，餐點費用183元，客人給他200元說不用找，「今天我可不敢收，我不想一起17！」

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▲原PO接到安息室的外送單，單號還是4444。（圖／外送員的奇聞怪事）

本來想說這應該只是巧合而已，怎料下一筆訂單寫著「吉成玉石」，本來以為是大理石磁磚之類的工廠，結果一查後發現，竟然是骨灰罈相關的店家，讓他瞬間感到毛毛的，「萬萬沒想到！竟然那麼巧，坑爹啊！送完當下我都直接想拉休到時段結束了」。

貼文一出，網友們表示，「你的這餐對他們來說也是很溫馨的一餐，你要這樣想」、「熊貓營運處的高官比鬼還恐怖」、「你功德很多才接到的，這有保佑的」、「訂餐的都是活跳跳的人，你是在怕什麼啦」。還有網友分享恐怖經驗，「我送過冷藏室，還看到大體呢」、「我送過醫院太平間」。