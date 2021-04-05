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社會 社會焦點 保障人權

找我請大力ㄑ一ㄠ門！警照辦攻入扣口交糖　毒團推「自取8折」

記者吳世龍／高雄報導

販售毒品又見新招！高雄市警察局少年警察隊日前執行網路巡邏，發現2名男子用通訊軟體方式以外送毒咖啡包主打「到府自取」的優惠折扣來吸引買家，高市警察少年隊三月中旬持搜索票，利用黃、陳2人外出購買毒品返家時攻堅，當場逮捕現場7人，並查獲二、三級毒品咖啡包共286包市值約10多萬元，全案依法送辦。

▲▼毒品口交糖。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方在黃、陳2人住處查獲口交糖等二、三級毒品咖啡包共286包市值約10多萬元。（圖／記者吳世龍翻攝）

據警方了解，黃、陳2人販毒範圍遍布大高雄地區，平時以租賃車作為外送毒品的交通工具，並以通訊軟體發送販毒訊息方式，表示自取可享有8折等優惠折扣，藉以吸取更多買家前來購買，當警方執行搜索攻堅時，還在黃男家門口上看到一張貼有「找我請大力ㄑ一ㄠ門」字條，讓查緝的員警啼笑皆非。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方攻堅時發現門口貼有「找我請大力ㄑ一ㄠ門」字條，讓查緝的員警啼笑皆非。（圖／記者吳世龍翻攝）

少年隊表示，3月初時在執行網路巡邏，發現黃、陳2人利用通訊軟體販售毒咖啡包，經半個月持續跟監埋伏，於3月中旬趁黃、陳2人購買毒品返家時攻堅入內，發現屋內除了黃、陳外，還查獲疑似在場施用毒品的5人。

警方在黃男家中查獲外表寫有「BURBERRY」、「555」、「吐舌頭」第二、三級毒品咖啡包共286包共重2200公克、以及疑似毒品口交糖（口感似跳跳糖，用來助性）54包及愷他命毒品等證物，黃、陳2人均坦承販毒，這些毒品市價約10萬多元等。訊後將黃、陳及現場共7人依毒品危害防制條例移送法辦，並持續追查毒品來源。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方在黃、陳2人住處查獲二、三級毒品咖啡包共286包市值約10多萬元。（圖／記者吳世龍翻攝）

少年隊提醒，毒品咖啡包多為混合毒品，無從得知內含成分及濃度，少年如施用，除了會成癮也將對身心健康造成重大危害，身體產生幻覺、失眠、耳鳴等，父母應多陪伴、關懷少年，與學校師長密切合作，若有需要可尋求少年警察隊或其他社福機構幫助。

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