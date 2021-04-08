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外帶小火鍋「店家貼心設計」！　他好感度瞬間飆升：不用怕灑出來

▲▼火鍋改封膜不用怕灑出來。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲火鍋改封膜不用怕灑出來。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者黃可昀／綜合報導

外送員最怕接到火鍋、熱湯這類訂單，因為店家通常都會使用免洗紙碗盛裝，再蓋上耐熱塑膠蓋封口，很容易稍微擠壓、傾倒就會害液體灑出來，不少人也遇過一打開塑膠袋，就看見湯灑了整袋的經驗，於是有細心店家注意到這項問題，想出了超簡單卻實用的方式，客人忍不住直呼「直接好感度上升！」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，他昨天買了小火鍋外帶當晚餐，結果回家打開塑膠袋一看，餐點同樣盛裝在紙碗內，但上頭的塑膠蓋竟然改成「塑膠封膜」，無論傾倒成哪個角度湯都不會灑出來，甚至整碗倒過來也沒問題，和飲料封膜的道理相同，解決了湯品在外帶過程容易溢出的問題，「真心覺得優秀！」

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▲▼麵湯露出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼　溫暖結局2萬人讚爆。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲過去發生過不少湯灑出事件，店家用塑膠封膜即可避免。（圖／翻攝爆廢公社二館）

網友指出，這方式不僅方便客人騎車外帶，對外送員來說也省事許多，「也不怕被偷吃或加料」、「也太優秀了吧！我每次都變乾鍋，每次都湯泡碗」、「我們這邊的小火鍋好幾年前就這樣子做囉」。

事實上，現在火鍋、湯品店家都習慣裝入耐熱袋，綁緊以後放入紙碗，客人食用前再自己倒出來，也能達到防止液體灑出的效果，但確實比塑膠膜封口麻煩。此外，不少網友顧慮「塑化劑」問題，目前市面上飲料塑膠封膜的材質為PE，耐熱度70至110度，超過一般熱飲的溫度，客人不必太過擔心。

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