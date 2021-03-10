獨／軍方600萬買2束花！糊塗老爹手殘急甩鍋　闆娘女兒白眼翻上天

▲一名花店老闆娘po出自己老爸闖禍發票，600萬買2束花 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名花店女老闆一早接到一通電話，表示之前在他們家購買2束花，不過仔細檢查當時開出來的發票金額，竟然是600萬，當場把還在睡夢中的女老闆驚醒，這才發現原來是自家老爸開錯發票金額，讓這名女老闆趕緊請對方把發票送回，不過開錯金額的老爸似乎不覺得自己有錯，還笑著說：「對方自己當時也沒有發現，又不是只有我的錯」，讓女兒白眼翻到了天邊。

這名花店女老闆在自己臉書po出了一張發票照片，還表示10日一早的第一通來電，「老闆娘！我們二月份有去你那買花，金額是600元，您給我們的發票上面是6,000,000」，而仔細看看這張發票是二連式的手寫發票，在今年2月8日開出，對方是某國軍單位，買了2束祭拜花束，共600塊，但問題就出在下面的國字，一個「陸」字就出在佰前面，但是後面還有拾跟萬，換言之就是「陸百萬」。

▲一名花店老闆娘po出自己老爸闖禍發票，600萬買2束花 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》獨家找到了這名花店女老闆，「就我爸開的啊」！又氣又笑的女老闆說當初這張發票是自己的老爸開的，他可能也沒有發現在2月8日的時候，國軍某單位來購買了2束花，一時看錯順手寫下了數字，這整件事都沒有人發現，經過一個月之後，可能在對方會計要做帳的時候才發現，阿兵哥才趕緊打電話通知。

老闆娘說自己在10日一大早接到阿兵哥的電話，「就想說很奇怪，他到底要跟我講什麼，他也講得支支唔唔，但是等到我弄清楚怎麼回事，讓我當下反應600萬！把老闆娘買走也不用這個錢」，隨後趕緊請對方把發票送回來，不然11日把發票本送到自己會計那邊，這下恐怕稅金就要多繳20多萬。

最後記者也忍不住問了，究竟那個闖禍的糊塗老爸知不知道這件事，老闆娘又氣又笑表示自己老爸神回：「把發票給那個人，那個人也沒有發現」，根本就想甩鍋，不過還好碰上了好心的阿兵哥主動送回600萬的發票，讓整件事才變成了一個生活小趣事。