工程車方向盤尋獲畫面曝！撞擊瞬間噴離　警扣案鑑識

▲▼警方在太鲁閣號事故現場尋獲工程車方向盤，扣案鑑識；鑑識人力24小時輪班在現場蒐證。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣號列車脫軌50死逾200人輕重傷，刑事局、花蓮縣警察局及鐵路警察局鑑識人力24小時輪班在現場蒐證鑑識，而扣案的工程車方向盤，也首度曝光。

事故發生的第一時間，花蓮縣警察局局長蔡丁賢立即指示以鑑識科現有人力7人發揮最大能量，另刑事警察局第一時間派遣刑事鑑識中心科長葉家瑜率專業鑑識團隊7人，包含指紋科、DNA及刑案現場專家等，配合鐵路警察局鑑識人員2人，共計16人，跨單位聯合編組鑑識團隊，統籌運用，分工合作。

鑑識團隊分為現場勘察小組、現場勘察處理中心及相驗小組，分工如下:

一、現場勘察小組：負責照相、採證及記錄

二、現場勘察處理中心：負責證物的交接與保管，將指紋立即上傳刑事局比對、家屬檢體採集及送鑑 DNA 檢體至刑事警察局或法醫研究所

三、相驗小組：協助法醫採集指紋及 DNA。

▲24小時輪班，務必迅速確認罹難者身分。

▲警政署長陳家欽坐鎮指揮。

警政署署長陳家欽4月3日坐鎮花蓮指示後續鑑定要與時間賽跑，死者檢體由法醫採集；家屬檢體由警方採集，在殯儀館設置家屬檢體採集專區，確認家屬與失踪者之關係後，採樣家屬口腔棉棒，為爭取時效，使死者身分早日識別，檢體列冊後緊急送驗，每日三梯次以航空及鐵路系統緊急送至刑事警察局或法務部法醫研究所進行鑑定，以縮短鑑定時間。

原本的鑑識確認身分大約需要3個工作天，但在鑑識團隊發揮合作力量，不眠不休工作下，送驗檢體都在24小時內完整比對，確認身分辨識，也讓家屬得以在最短的時間內將罹難家人的大體接回家。

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