18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

記者林冠吟／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日因撞上滑落邊坡的工程車，造成出軌意外，釀成50死、202人輕重傷的慘劇，救難人員也在得知消息後火速前往救援，5日壽豐義消救難隊員李德緯就在臉書上分享，這次救援行動除了楊爸爸一句「可以讓我再抱抱他嗎」讓他難以忘懷外，最讓他印象深刻是迴盪在隧道裡的手機鈴聲，而事後楊爸爸也親自在他的貼文下寫到「謝謝你們讓我還有一個女兒」，讓人忍不住鼻酸。

▲壽豐義消李德緯指出這次救難行動最讓他印象深刻的是迴盪在隧道內的手機鈴聲。（圖／記者郭世賢翻攝）



李德緯的貼文指出，2日進入隧道後，他們直奔受損最為嚴重的第8節車廂，一路上空氣瀰漫著油汙和血腥味，耳邊迴盪的是搜救人員高亢的指揮聲音、破壞車體的機具噪音和手機鈴聲。

李德緯說，起初他對於那一直迴盪在隧道內的手機鈴聲並不以為意，直到他眼角瞄到車廂角落的一支手機，破裂的螢幕上仍不斷地顯示「爸爸」來電，手機亮了又暗，暗了又亮，一共18通未接來電。

當下李德緯詢問學長，是否要幫手機的主人接起電話，學長卻沒有回他，他事後也明白，打這通電話的人必定期盼電話的那頭有人接聽，但如果接起來的聲音卻不是他所熟悉的那個人，又該是何種心情，最後還是選擇沒有接起，只能在心中期盼手機的主人是在倉皇逃生中所遺落。

隨著救援行動的進行，罹難者的遺體也慢慢順著雙節梯運送下來，但這時卻有一通LINE語音突兀的響起，李德緯和幾個救難隊員互摸了下口袋，抬眼對望，瞬間將眼神都飄向了手中的英雄袋，電話聲仍不斷響起，只是電話的主人卻再也沒辦法接起了。幾個救難隊員只能輕輕的進入帳篷，放下長背板，解開束帶，告訴罹難者一句「我送你回家」。

▲李德緯看著從英雄袋裡傳出的手機鈴聲，強忍悲傷不接電話。（圖／記者郭世賢翻攝）

淨化毛孔、肌膚透亮