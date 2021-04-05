　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

記者林冠吟／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日因撞上滑落邊坡的工程車，造成出軌意外，釀成50死、202人輕重傷的慘劇，救難人員也在得知消息後火速前往救援，5日壽豐義消救難隊員李德緯就在臉書上分享，這次救援行動除了楊爸爸一句「可以讓我再抱抱他嗎」讓他難以忘懷外，最讓他印象深刻是迴盪在隧道裡的手機鈴聲，而事後楊爸爸也親自在他的貼文下寫到「謝謝你們讓我還有一個女兒」，讓人忍不住鼻酸。

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲壽豐義消李德緯指出這次救難行動最讓他印象深刻的是迴盪在隧道內的手機鈴聲。（圖／記者郭世賢翻攝）

李德緯的貼文指出，2日進入隧道後，他們直奔受損最為嚴重的第8節車廂，一路上空氣瀰漫著油汙和血腥味，耳邊迴盪的是搜救人員高亢的指揮聲音、破壞車體的機具噪音和手機鈴聲。

李德緯說，起初他對於那一直迴盪在隧道內的手機鈴聲並不以為意，直到他眼角瞄到車廂角落的一支手機，破裂的螢幕上仍不斷地顯示「爸爸」來電，手機亮了又暗，暗了又亮，一共18通未接來電。

當下李德緯詢問學長，是否要幫手機的主人接起電話，學長卻沒有回他，他事後也明白，打這通電話的人必定期盼電話的那頭有人接聽，但如果接起來的聲音卻不是他所熟悉的那個人，又該是何種心情，最後還是選擇沒有接起，只能在心中期盼手機的主人是在倉皇逃生中所遺落。

隨著救援行動的進行，罹難者的遺體也慢慢順著雙節梯運送下來，但這時卻有一通LINE語音突兀的響起，李德緯和幾個救難隊員互摸了下口袋，抬眼對望，瞬間將眼神都飄向了手中的英雄袋，電話聲仍不斷響起，只是電話的主人卻再也沒辦法接起了。幾個救難隊員只能輕輕的進入帳篷，放下長背板，解開束帶，告訴罹難者一句「我送你回家」。

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲李德緯看著從英雄袋裡傳出的手機鈴聲，強忍悲傷不接電話。（圖／記者郭世賢翻攝）

淨化毛孔、肌膚透亮

ET快訊
獨／25歲女流「臭酸花生醬」…崩潰喊：男友床上狂嘔！醫一聞皺
奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡
他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用生命踩煞車！殉職司機員要回家了　明上午火化後骨灰運回台中

「我是做紓壓的！」買春色訊FB一搜就有　警察抓不到原因曝光

他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

熱褲妹傷勢曝！重機男台3線催油　19歲水蛇腰美眉慘摔地屁股血紅

獨／楊小妹爸淚憶「女兒最喜歡水」！讓她與大海同在成為小天使

太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠　饒慶鈴探望：馬階專案協助

快訊／連假最後一天！台9線「連環車禍」10歲童受傷　7人急送醫

獨／熱血護理長上夜班前先救人！親睹傷患遭車廂緊夾…曝最遺憾1點

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場　一舉動被讚爆

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

網紅「韓德凱文森」補票搭太魯閣 失聯前對話曝...家屬奔花蓮驗

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

羅時豐合體瑋哥前後晃動狂嘶吼XD　龍山寺前跳空幹舞..噴泉激情四射

張柏芝「凸肚之謎」遭疑懷孕　女星曝超狂食量..她笑了：楊丞琳也是

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

用生命踩煞車！殉職司機員要回家了　明上午火化後骨灰運回台中

「我是做紓壓的！」買春色訊FB一搜就有　警察抓不到原因曝光

他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

熱褲妹傷勢曝！重機男台3線催油　19歲水蛇腰美眉慘摔地屁股血紅

獨／楊小妹爸淚憶「女兒最喜歡水」！讓她與大海同在成為小天使

太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠　饒慶鈴探望：馬階專案協助

快訊／連假最後一天！台9線「連環車禍」10歲童受傷　7人急送醫

獨／熱血護理長上夜班前先救人！親睹傷患遭車廂緊夾…曝最遺憾1點

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場　一舉動被讚爆

G-SHOCK霸氣黑錶閃螢光綠　DW也跨進潮流運動界

蔣少宏開轟包辦全隊得分　龍2比1力退兄弟止4連敗

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

戎祥走8年了　賴芊合嘆：再也找不到像他一樣的男人

富邦勇士雙洋將壓陣　領航猿主場10分惜敗

BL劇=印鈔機！《只因我們天生一對》觀看破6.1億…網算出天價分潤

奧運假唱被講13年！「最美童星」圓潤近況曝光…網傻眼：長歪了

太魯閣+普悠瑪脫軌68人喪生　黃子哲轟：蔡英文沒把台鐵改革放心上

國師級名嘴不捨林佳龍「含淚救災」　痛批反對黨：情緒化批判

蔣少宏首轟要回領先、布里悍一把抱住　龍7局2比1兄弟

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

社會熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

「每周4次」成炮友　甜美護理師另有男人！陽光警崩潰

第一現場曝　李義祥冷眼看乘客逃生

你熱褲妹掉了！　重機後座載「人間凶器」突墜地

21歲陸軍陳品全罹難　遺體腫脹穿不上軍服

即／第6節車廂下殘肢「確認為21歲莊姓憲兵」

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

更多熱門

相關新聞

淳修回家了！太魯閣殉職司機員明日火化

淳修回家了！太魯閣殉職司機員明日火化

台鐵太魯閣號2日撞上從邊坡滑落的工程車，釀成50死202傷慘劇，戶籍地在台中豐原的司機員袁淳修也當場殉職，他的遺體將於6日上午8時在花蓮殯儀館入殮火化，隨後其骨灰將由台鐵專車運送回台中火車站，屆時台中市豐原分局、第三警分局都會派員護送至台中殯儀館景福廳，而袁淳修也是本起事件中第1具火化的遺體。

太魯閣號出軌國軍4人罹難　國防部：協助處理撫卹

太魯閣號出軌國軍4人罹難　國防部：協助處理撫卹

放心的讓自己哀傷吧

放心的讓自己哀傷吧

太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠

太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠

即／台9線連環車禍　7人急送醫

即／台9線連環車禍　7人急送醫

關鍵字：

太魯閣罹難消防義消影音

讀者迴響

熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

歐洲遇粉絲用韓文打招呼　王嘉爾回應韓網氣炸

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

Lulu「PO捐款資訊」網掀戰罵：不相信政府！

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

「每周4次」成炮友　甜美護理師另有男人！陽光警崩潰

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面