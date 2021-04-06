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搭太魯閣自帶小板凳...甜姐兒程俐欣移靈台南　慈濟列隊迎靈

▲花蓮太魯閣號事故罹難者程俐欣，6日下午移靈回台南，由慈濟功德會成員列隊迎靈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲、新聞處長蘇恩恩、關廟區長李賢村等人，在程女移靈安置完成後，馬上到場慰問程女家屬，並上香祭拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

花蓮太魯閣號事故造成50死，200多傷，其中31歲的程俐欣、21歲的蔡慧鵑等2名罹難者都是台南人，同是關廟國中的校友，蔡慧鵑5日下午在台南市警局警車前導下，移靈回台南市立殯儀館，台南憲兵隊列隊迎靈，而程俐欣於6日下午移靈回台南，由慈濟功德會成員列隊迎靈。

▲花蓮太魯閣號事故罹難者程俐欣，6日下午移靈回台南，由慈濟功德會成員列隊迎靈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲花蓮太魯閣號事故罹難者程俐欣，6日下午移靈回台南，由慈濟功德會成員列隊迎靈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，31歲的程俐欣、21歲的蔡慧鵑等2名罹難者都是台南人，同是關廟國中的校友，蔡慧鵑為憲兵志願役，平時在台北受訓，和家人約好連假同遊東部，她從台北搭太魯閣號，和家人約在花蓮會合，沒想到途中發生意外。蔡慧鵑遺體5日下午2時30分左右，在台南市警局警車前導下，移靈回台南市立殯儀館，台南憲兵隊特出動憲兵弟兄列隊迎靈。

▲花蓮太魯閣號事故罹難者程俐欣，6日下午移靈回台南，由慈濟功德會成員列隊迎靈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而長相甜美的程俐欣則在台北工作，擔任會計工作，她和友人在清明連假相約一起到東部出遊，從台北搭太魯閣號前往，當時只買到站票，還特別帶了小板凳上車，未料，卻遇上此次事故，其遺體於6日下午近2時，由救護車載送移靈回台南，由慈濟功德會成員列隊迎靈。

關廟區長李賢村在第一時間，奉台南市長黃偉哲指示，代表市政府前往蔡家致哀，而程家人當時都趕赴花蓮處理後事，沒有人在家。目前程、蔡2人均已移靈回台南市立殯儀館，因守靈室全滿，台南市立殯儀館特開放光德廳供蔡、程設置靈堂。關廟區長李賢村指出，黃偉哲市長指示區公所全力關懷協助2位罹難者及其家屬，處理好後事。

▲花蓮太魯閣號事故罹難者程俐欣，6日下午移靈回台南，由慈濟功德會成員列隊迎靈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長並請關廟區長李賢村轉交慰問金給程女父母，請其節哀順變。

台南市長黃偉哲、民政局長姜淋煌等人5日上午，前往蔡家慰問家屬，下午3時在女移靈完成後，立即到蔡女靈堂上香。6日下午2時多，台南市長黃偉哲、新聞處長蘇恩恩、關廟區長李賢村等人，在程女移靈安置完成後，馬上到場慰問程女家屬，並上香祭拜。黃偉哲市長並請關廟區長李賢村轉交慰問金給程女父母，請其節哀順變。

台南市長黃偉哲指示社會局協助受理各界熱心捐款，成立「台南市協助0402台鐵花蓮事故相關事宜及傷亡救助專戶」，專款專用協助傷者後續醫療、復健、生活及社會重建費用，以及罹難者家屬的經濟支持。

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