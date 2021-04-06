罹難夫妻回家了！新北警護送　兒自德趕回簡化檢疫見最後一面

記者黃宥寧、陳豐德、林冠吟／綜合報導

台鐵408次太魯閣列車2日因撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成50死、211人輕重傷的慘劇，其中不幸雙雙罹難的黃西明和陳素秋夫妻6日在姪女的陪伴下，回到三重老家，而夫妻倆旅居在外的兒子，聞訊也在疫情指揮中心的安排下，簡化流程火速趕回來見父母最後一面。

▲黃西明夫妻6日在新北三重分局的護送下回家了。（圖／記者黃宥寧攝）



黃西明的女兒在得知父母不幸雙雙罹難後，接受新北警局的安家服務後，向警局反映還有一個弟弟在德國念書，希望能夠簡化入境與檢疫流程，讓弟弟能夠趕回來見父母最後一面。

新北市警局呈報相關消息後，警政署署長陳家欽也立即請示中央疫情指揮中心，中央疫情指揮中心受理後則以專案處理，並簡化入境的檢疫程序，讓弟弟能夠迅速返台，同時也表達所有檢疫費用將由公費支出。

而6日黃西明夫妻倆也在新北市三重分局的護送下，預計將在下午4時許抵達板橋殯儀館，新北市長侯友宜也會至板橋殯儀館接引，向罹難者家屬致哀。

▲太魯閣408次列車因撞上滑落邊坡的工程車，釀成嚴重鐵道事故。（圖／記者黃宥寧攝）



大罐更划算



【更多新聞】



被抓包300萬捐款造假 網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...



18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」 義消忍悲不接



「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場 一舉動被讚爆