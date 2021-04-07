影／貴賓犬掉入撕咬地獄！　目擊者嚇尿：還來不及慘叫就死了

記者任以芳／綜合報導

大陸新疆一名女子帶貴賓愛犬去遊玩，行經野狼谷觀看時，不小心把狗掉進狼窩，悲劇立刻發生。七、八隻野狼瞬間撲過來圍攻撕咬貴賓犬。根據目擊者描述，「狗狗來不及慘叫就被咬死了。」過程很血腥也很快速。

新疆昌吉貴賓犬（大陸用語：泰迪犬）落入狼群被圍攻致死的視頻引起大陸友瘋狂熱議。 據了解，事情發生5日下午，一名年輕女性遊客帶著貴賓犬在野狼谷遊玩，看見狼群很新奇，為了讓狗也看看，就抱著把狗伸出去，結果狗不慎落入，導致慘劇的發生。

現場大概二十多位遊客目擊，小小的貴賓犬在狼群的圍攻之下毫無抵抗能力，影片裡的野狼露出原始本性，彼此追逐爭搶獵物。圍觀群眾不斷發出尖叫聲，直呼「好殘忍！太可怕了！」

▲貴賓犬掉入野狼谷遭咬死。（圖／翻攝 漩渦視頻）

據《漩渦》視頻拍攝者馬女士介紹，狗主人是一個年輕的女孩子，當時女子抱著愛犬，可能是因為狗也很害怕，慌忙之下抓了主人的手，接著小狗不慎墜落底下。

馬女士回憶，「狗狗還沒慘叫就被咬死，接著被狼群瘋狂撕咬、拖行。」不過，貴賓狗主人沒有太大反應，可能已經驚嚇過度，迫於無奈，畢竟是自己不小心造成的遺憾。

對於這起事件，網友們覺得，「狗主人必須負責任，狗狗確實可憐。」、「為什麼要抱著狗去還不牽繩？ 感覺這樣對自己和對別人都不友好！」

也有網友認為，「都掉進去了，怪不得狼。 動物園也應該在護欄外做個伸出去的網子，萬一掉下去的是小朋友呢？ 」